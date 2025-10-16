Shekhar Gore: निवडणुकांसाठी कार्यकर्त्यांनी कामाला लागावे: शेखर गोरे; अनेकांनी स्वार्थापोटी आमचा विश्वासघात केला

बिजवडी : मागील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व म्हसवड नगरपालिका निवडणुकीत निवडून आल्यानंतर अनेकांनी स्वतःच्या स्वार्थापोटी आमचा विश्वासघात केला. ज्या जनतेने निवडून आणले त्यांच्याशी प्रतारणा केली. त्यामुळे या निवडणुकीत त्यांनी उमेदवारी करून दाखवावी, त्यांना शेखर गोरेंचा झटका काय असतो, ते दाखवून देणार आहे. या निवडणुकांत ताकदीनिशी उतरणार असून, प्रसंगी स्वबळावर लढणार आहोत. यासाठी कार्यकर्त्यांनी कामाला लागावे, असे आवाहनही जिल्हा बँकेचे संचालक शेखर गोरे यांनी केले आहे..Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.म्हसवड (ता. माण) येथे निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर प्रमुख कार्यकर्त्यांची आढावा बैठक झाली. त्या वेळी श्री. गोरे बोलत होते.श्री. गोरे म्हणाले, ‘‘कोणतीही सत्ता, राजकीय पाठबळ नसताना म्हसवड पालिकेच्या मागील निवडणुकीत १७ पैकी ११ जागा जिंकून सत्ता आणली होती, तर जिल्हा परिषद निवडणुकीत पाचपैकी गोंदवले, मार्डी, आंधळी हे तीन गट निवडून आणले. १० पैकी सहा सदस्य निवडून आणून पंचायत समितीवर झेंडा फडकावला. मात्र, निवडून आलेल्या काही सदस्यांनी जनतेसह आपल्याशी प्रतारणा केली आहे. त्याचा हिशोब या निवडणुकीत चुकता होणार आहे.’’.आगामी निवडणुकीतही स्वबळावर लढण्याची तयारी करत असून, उमेदवारीची चाचपणी करून ताकदीनिशी निवडणूक लढवणार आहे. यासाठी गट, गणनिहाय बैठका घेतल्या जाणार आहेत. त्यामुळे सर्व कार्यकर्त्यांनी तयार राहावे, असे आवाहनही श्री. गोरे यांनी केले..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.अद्याप निर्णय नाहीविधानसभा निवडणुकीत आपण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपच्या उमेदवाराला मदत करत निवडून आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. यावेळी अजून तरी भाजपसोबत जाण्याचा आपला निर्णय झाला नाही. त्यामुळे आतातरी या निवडणुका आपल्याला स्वबळावर लढवाव्या लागतील, यासाठी सर्वांनी तयार राहावे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.