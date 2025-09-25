CRPF Success Story:'पिंगळीतील मेंढपाळच्या मुलाचे स्पर्धा परीक्षेत उज्ज्वल यश'; सीआरपीएफमध्ये निवड, जिद्दीनी यशाला गवसणी

शाहूनगर: गोडोली येथील आयुर्वेदिक उद्यानातील श्रीमंत छत्रपती प्रतापसिंह महाराज ऊर्फ दादा महाराज अभ्यासिकेचा विद्यार्थी धीरज सजगणे याची राज्य राखीव पोलिस दल (सीआरपीएफ) कोल्हापूर येथे निवड झाली आहे. या निवडीबद्दल त्याचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. .Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.पिंगळी बुद्रुक येथील मेंढपाळचा मुलगा असलेल्या धीरजने कठोर परिश्रमातून आपले बीएस्सी व व्हेटर्नरी डिप्लोमापर्यंत शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर मागील काही वर्षांपासून तो स्पर्धा परीक्षांची तयारी करत होता. सातारा पालिकेने विद्यार्थ्यांसाठी गोडोली येथील आयुर्वेदिक उद्यानात श्रीमंत छत्रपती प्रतापसिंह महाराज ऊर्फ दादा महाराज अभ्यासिका सुरू केली. नैसर्गिक आणि शांत वातावरणामुळे या अभ्यासिकेला विद्यार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला..सुरुवातीच्या तीन महिन्यांतच १५० हून अधिक विद्यार्थ्यांनी या ठिकाणी प्रवेश घेतला. याच अभ्यासिकेतील पिंगळी येथील रहिवासी असलेल्या धीरजने दिवसा काम करून संध्याकाळी अभ्यासिका सुरू झाल्यावर अभ्यास सुरू केला. कामामुळे अभ्यासासाठी वेळ मिळत नसल्याने त्याने माजी उपनगराध्यक्ष ॲड. डी. जी. बनकर यांना विनंती करून अभ्यासिकेची वेळ रात्री १२ वाजेपर्यंत वाढवून घेतली. याचा फायदा होऊन त्याला परीक्षेची तयारी करता आली..या निवडीबद्दल बोलताना धीरज म्हणाला, ‘‘आयुर्वेदिक उद्यानातील शांत आणि उत्तम वातावरणामुळे अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करणे सोपे झाले. वेळ वाढवून मिळाल्यामुळे मी अधिक चांगला अभ्यास करू शकलो आणि त्यामुळेच आज मला हे यश मिळाले.’’धीरजच्या या यशाबद्दल श्री. बनकर यांनी त्याचे अभिनंदन केले. यावेळी डॉ. सुयोग वाघ उपस्थित होते, तसेच खासदार उदयनराजे भोसले, सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले आणि सातारा पालिकेचे मुख्याधिकारी अभिजित बापट यांनीही धीरजचे अभिनंदन करून त्याला पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या आहेत..Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.अभ्यासिका सुरू झाल्यानंतर पहिल्या तीन महिन्यांतच पहिल्या विद्यार्थ्याची निवड झाल्याने या उपक्रमाचा विद्यार्थ्यांना निश्चितच फायदा होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. भविष्यातही अनेक विद्यार्थी या अभ्यासिकेतून यश संपादन करतील.ॲड. डी. जी. बनकर, माजी उपनगराध्यक्ष.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.