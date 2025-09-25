सातारा

CRPF Success Story:'पिंगळीतील मेंढपाळच्या मुलाचे स्पर्धा परीक्षेत उज्ज्वल यश'; सीआरपीएफमध्ये निवड, जिद्दीनी यशाला गवसणी

From Pastures to Pride: मागील काही वर्षांपासून तो स्पर्धा परीक्षांची तयारी करत होता. सातारा पालिकेने विद्यार्थ्यांसाठी गोडोली येथील आयुर्वेदिक उद्यानात श्रीमंत छत्रपती प्रतापसिंह महाराज ऊर्फ दादा महाराज अभ्यासिका सुरू केली. नैसर्गिक आणि शांत वातावरणामुळे या अभ्यासिकेला विद्यार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला.
Pingali youth celebrates his CRPF selection after excelling in the competitive exam, marking an inspiring achievement for rural families.

शाहूनगर: गोडोली येथील आयुर्वेदिक उद्यानातील श्रीमंत छत्रपती प्रतापसिंह महाराज ऊर्फ दादा महाराज अभ्यासिकेचा विद्यार्थी धीरज सजगणे याची राज्य राखीव पोलिस दल (सीआरपीएफ) कोल्हापूर येथे निवड झाली आहे. या निवडीबद्दल त्याचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.

