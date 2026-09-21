Satara News: हरवलेली लेक अन् काळजीत आई; शिंगणापूर पोलिसांच्या तत्परतेने पुन्हा घडली मायलेकींची भेट, काळोखात नेमकं काय घडलं?

-रूपेश कदमदहिवडी : सांजवेळी शिंगणापूरच्या गजबजलेल्या बसस्थानकावर अल्पवयीन युवती एका कोपऱ्यात शांत बसली होती. डोळ्यांत तुडुंब भरलेली भीती आणि अनोळखी चेहऱ्यांच्या गर्दीत स्वतःच्या माणसांचा शोध घेणारी तिची ती भिरभिरणारी नजर..Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.दोन दिवसांपूर्वीची सायंकाळ. घड्याळात सात वाजले होते. खंडाळा तालुक्यातील ही अल्पवयीन मुलगी घरापासून दूर, थेट माण तालुक्यातील शिंगणापूर बसस्थानकावर अचानक एकटीच सापडली. चेहऱ्यावर दाटलेली अनामिक भीती आणि डोळे कुणाची तरी वाट पाहणारे. तिथल्या वातावरणामुळे ती अधिकच गोंधळून गेली होती. तिथे तैनात असलेले पोलिस महेश सोनवलकर यांची नजरेस ती युवती पडली. .परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून त्यांनी क्षणाचाही विलंब न करता तिच्याजवळ धाव घेतली. खाकी वर्दीतल्या कठोर वाटणाऱ्या माणसांनी अगदी हक्काच्या माणसासारखा मायेचा किरण दाखवला. तिला विश्वासात घेत तिथल्याच एका महिलेच्या मदतीने आस्थेने तिची विचारपूस केली. गोंधळलेल्या आवाजात तिने आपलं नाव अन् गाव सांगितलं. त्याचवेळी तिने घरात ज्येष्ठांच्या होणाऱ्या वादाला कंटाळून आल्याचे पोलिसांना सांगितले..या माहितीनुसार तातडीने संबंधित पोलिस ठाण्याशी संपर्क साधून मुलीला लवकरात लवकर तिच्या आईच्या सुरक्षित कुशीत सोपवण्यासाठी सहाय्यक पोलिस निरीक्षक भाऊसाहेब गोसावी यांच्या मार्गदर्शनाखाली हवालदार तनुजा खाडे, सहदेव साबळे, सोनवलकर यांनी क्षणाचाही उशीर न करता तिला सरकारी वाहनात बसवले आणि ते तिच्या गावाच्या दिशेने रवाना झाले अन् लेकीची व आईची भेट घडवूनच ते माघारी फिरले..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...तत्परता अन् माणुसकीचे दर्शनएका लेकीचा हरवलेला मार्ग आणि एका आईची थांबलेली धडधड.. या दोघांना पुन्हा एकत्र आणण्यासाठी खाकी वर्दीने दाखवलेली ही तत्परता अन् माणुसकी, आज शिंगणापूरच्या काळोखातही मायेचा प्रकाश पसरवून गेली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.