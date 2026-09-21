सातारा

Satara News: हरवलेली लेक अन् काळजीत आई; शिंगणापूर पोलिसांच्या तत्परतेने पुन्हा घडली मायलेकींची भेट, काळोखात नेमकं काय घडलं?

Shinganapur Police Reunite Minor Girl With Her Worried Mother: शिंगणापूर बसस्थानकावर भेदरलेल्या अल्पवयीन लेकीला पोलिसांनी दिलासा देत शोधून काढले; तत्पर कारवाईतून आईच्या कुशीत सुखरूप परत
Shinganapur Bus Stand Minor Girl Found Alone Police Act Quickly And Reunite Her With Worried Mother

Shinganapur Bus Stand Minor Girl Found Alone Police Act Quickly And Reunite Her With Worried Mother

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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-रूपेश कदम

दहिवडी : सांजवेळी शिंगणापूरच्या गजबजलेल्या बसस्थानकावर अल्पवयीन युवती एका कोपऱ्यात शांत बसली होती. डोळ्यांत तुडुंब भरलेली भीती आणि अनोळखी चेहऱ्यांच्या गर्दीत स्वतःच्या माणसांचा शोध घेणारी तिची ती भिरभिरणारी नजर.

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