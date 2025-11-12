Satara News: 'खंडणीप्रकरणी शिरवळच्या तिघांना अटक'; मारहाणीसह अपहरणाचाही गुन्हा; संशयितांना पोलिस कोठडी

शिरवळ : खंडणीसाठी अपहरण करून मारहाण करणाऱ्या शिरवळ येथील तिघांना पोलिसांनी अटक केली. त्यांना आज न्यायालयात हजर केले असता १३ नोव्हेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे..किरण प्रकाश मोरे, इरफान दिलावर शेख व सातारा जिल्ह्यातून हद्दपार असलेला विशाल महादेव यादव (सर्व रा. शिरवळ, ता. खंडाळा) अशी संशयितांची नावे आहेत.याबाबत खंडाळा पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, किरण मोरे, इरफान शेख व विशाल यादव या तिघांनी इंस्टाग्राम अकाउंटवरून चॅटिंग करून महिला बोलत असल्याचे सांगत भादे (ता. खंडाळा) गावच्या हद्दीतील वीर धरण परिसरात तक्रारदार यांना भेटायला बोलावले. .त्यावेळी संशयितांनी चारचाकी वाहनात बसवून अपहरण करत तक्रारदारास फायबरच्या काठीने मारहाण केली, तसेच चारचाकी कार खंडणी स्वरूपात नावावर करून देण्यास सांगितले. यासंबंधी शिरवळ पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल झाल्यानंतर पोलिसांनी संशयितांना तासाभरात ताब्यात घेतले. दरम्यान, संशयितांना खंडाळा न्यायालयात हजर केले असता तिघांना पोलिस कोठडी सुनाविण्यात आली. तपास पोलिस उपनिरीक्षक सतीश आंदेलवार हे करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.