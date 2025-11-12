सातारा

Satara News: 'खंडणीप्रकरणी शिरवळच्या तिघांना अटक'; मारहाणीसह अपहरणाचाही गुन्हा; संशयितांना पोलिस कोठडी

Shirwal Extortion Case: Trio Nabbed: किरण मोरे, इरफान शेख व विशाल यादव या तिघांनी इंस्टाग्राम अकाउंटवरून चॅटिंग करून महिला बोलत असल्याचे सांगत भादे (ता. खंडाळा) गावच्या हद्दीतील वीर धरण परिसरात तक्रारदार यांना भेटायला बोलावले.
Shirwal police team successfully arrests three suspects involved in an extortion, kidnapping, and assault case.

Shirwal police team successfully arrests three suspects involved in an extortion, kidnapping, and assault case.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

शिरवळ : खंडणीसाठी अपहरण करून मारहाण करणाऱ्या शिरवळ येथील तिघांना पोलिसांनी अटक केली. त्यांना आज न्यायालयात हजर केले असता १३ नोव्हेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे.

Loading content, please wait...
Satara
crime
Arrested
Police Custody
district
Financial extortion
Shirwal

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com