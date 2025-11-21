Phaltan Politics:'फलटण पालिकेवर शिवसेनेचा झेंडा फडकणार'; राजे गट अन् शिवसेनेचे पदाधिकाऱ्यांचा एकदिलाने लढवण्याचा निर्धार..

फलटण : नगरपालिकेची निवडणूक राजे गट आणि शिवसेनेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते एकदिलाने लढवण्याचा निर्धार केला आहे. त्यामुळे स्थानिक आघाडीसह धनुष्यबाण चिन्हावर ताकदीने लढवत असल्याने नगराध्यक्षासह सर्व नगरसेवक निवडून येतील, असे प्रतिपादन शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख चंद्रकांत जाधव यांनी केले. .MPSC Success Story: गणेश बोंगाणे यांनी 'एमपीएससी'मध्ये मारला यशाचा षटकार; मंत्रालयात क्लास-२ अधिकारी पदावर निवड, परिश्रमातून यशाला गवसणी...फलटण येथे आज नगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आज बैठक झाली. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. या वेळी जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष संजीवराजे नाईक निंबाळकर, माजी आमदार दीपक चव्हाण, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती रघुनाथराजे नाईक-निंबाळकर, विराज खराडे, नानासाहेब (पिंटू) इवरे व शिवसेना पदाधिकारी उपस्थित होते..श्री. जाधव म्हणाले, ‘‘उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नगरपालिकेची निवडणूक ताकदीने लढविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार फलटणमध्ये आम्ही राजे गटासोबत युती करून नगराध्यक्षासह सर्व उमेदवार धनुष्यबाण या चिन्हावर उभे केले आहेत. आमच्या विरोधात कोण आहेत..MPSC Success Story:'मानसी गाेडसे एमपीएससी परीक्षेत मुलींमध्ये राज्यात दुसरी'; मुलीने वडिलांचे काबाडकष्ट अन् माेलमजुरीचे पांग फेडले... हे पाहण्यापेक्षा आमचे फलटण तालुक्यातील शिवसैनिक व खासदार गटातील प्रमुख नेते एका दिलाने, एका मनाने खांद्याला खांदा लावून, हातामध्ये हात घालून आजपासूनच निवडणुकीच्या प्रचाराचा प्रारंभ करत आहे. धनुष्यबाणाचे उमेदवार मोठ्या मताधिक्याने निवडून आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहे, तसेच पुढील आठवड्यामध्ये उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्वतः फलटण दौऱ्यावर येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.