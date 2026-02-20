सातारा

Satara Politics: साताऱ्यात शिवसेना-राष्‍ट्रवादीच्‍या एकीवर ठामच: पालकमंत्री देसाई; जिल्‍हा परिषद युतीबाबतचा निर्णय एकनाथ शिंदेंकडे!

Sena NCP Unity update in Maharashtra: शिवसेना-राष्ट्रवादीची युती कायम ठेवण्यावर देसाई ठाम, शिंदेंकडे निर्णयाची जबाबदारी
Guardian Minister Desai addressing media on the Shiv Sena–NCP alliance issue in Satara.

सकाळ वृत्तसेवा
सातारा: शिवसेनेच्या नवनिर्वाचित जिल्हा परिषद सदस्यांचाही राष्ट्रवादी काँग्रेसशी युती करण्याचा आग्रह आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा करून सदस्यांची भूमिका सांगितली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या युतीबाबत पुढील निर्णय एकनाथ शिंदे घेणार आहेत, तरीही जिल्हा परिषद निवडणुकीआधी शिवसेना आणि राष्ट्रवादीची असणारी युती निवडणुकीनंतरही कायम ठेवण्यावर आम्ही ठाम असल्याची भूमिका आज पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी पत्रकार परिषदेत मांडली.

