सातारा

Shivendraraje Bhosale: जो पाटणला निर्णय तोच मेढ्यात: मंत्री शिवेंद्रराजे भोसलेंची स्‍पष्‍टोक्‍ती; पालकमंत्र्यांच्या मेळाव्याला उत्तर देताना काय म्हणाले?

Shivendraraje Bhosale hits back at Guardian Minister: मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे म्हणाले, की मागच्या आठवड्यात शिवसेनेचा मेळावा झाला. त्यांनी पालकमंत्र्यांना आणले होते. पालकमंत्री युतीबाबत बोलले; पण आम्हाला कोणी कमी लेखू नये. आमचे म्‍हणणे, जो निर्णय तुम्ही पाटण तालुक्यात घ्याल, तोच महायुती म्हणून आम्ही मेढ्यात घेऊ.
Shivendraraje Bhosale
Shivendraraje Bhosale Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कास : तुम्‍ही जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहात. ज्येष्ठ आहात. त्यामुळे महायुतीतील घटक पक्ष म्हणून जो निर्णय तुम्ही पाटणमध्ये घ्याल, तोच निर्णय मेढ्यात होईल, अशी स्‍पष्‍टोक्‍ती सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी मेढ्यात दिली.

Loading content, please wait...
Satara
Patan
district
Shivendraraje Bhosale
Maharashtra Politics
Medha
Guardian Minister

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com