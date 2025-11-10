कास : तुम्ही जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहात. ज्येष्ठ आहात. त्यामुळे महायुतीतील घटक पक्ष म्हणून जो निर्णय तुम्ही पाटणमध्ये घ्याल, तोच निर्णय मेढ्यात होईल, अशी स्पष्टोक्ती सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी मेढ्यात दिली. .MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...मेढ्यात नगरपंचायतीच्या इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखती शनिवारी रात्री घेण्यात आल्या. त्यावेळी शिवेंद्रसिंहराजे बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष वसंतराव मानकुमरे, जिल्हा बँकेचे संचालक ज्ञानदेव रांजणे, प्रतापगड कारखान्याचे अध्यक्ष सौरभ शिंदे, बाजार समितीचे सभापती जयदीप शिंदे, पांडुरंग जवळ, दत्तात्रय पवार, कांतिभाई देशमुख, शिवाजीराव देशमुख, तुकाराम धनावडे, शशिकांत गुरव, संतोष वारागडे, संजय सपकाळ आदी मान्यवर उपस्थित होते..मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे म्हणाले, की मागच्या आठवड्यात शिवसेनेचा मेळावा झाला. त्यांनी पालकमंत्र्यांना आणले होते. पालकमंत्री युतीबाबत बोलले; पण आम्हाला कोणी कमी लेखू नये. आमचे म्हणणे, जो निर्णय तुम्ही पाटण तालुक्यात घ्याल, तोच महायुती म्हणून आम्ही मेढ्यात घेऊ. कारण तुम्ही पालकमंत्री आहात आणि ज्येष्ठही आहात. त्यामुळे ते जो निर्णय घेतील त्यांचे अनुकरण आम्ही नक्कीच करू, अशी कोपरखळी शिवेंद्रराजेंनी यावेळी मारली..काहीजण सोशल मीडियावर मेढा नगरपंचायतीच्या करपट्टी स्थगितीची अर्धवट माहिती टाकून वेगळ्या प्रकारचे राजकारण करीत आहेत; पण कर आकारणीवर स्थगिती आपण पूर्वी घेतली होती. तीच आहे. पूर्वी मीच मिळवलेली स्थगिती, फक्त कायम ठेवून त्याचे पत्र लिहून आणलं असताना तुम्ही आम्हाला शहाणपणा शिकवत आहात. आज मेढा नगरपंचायत आहे. उद्या नगरपालिका होणार आहे. मेढ्याची आता वाढ होत आहे. म्हणून मेढा शहराचं प्लॅनिंग करून घेत विकास आराखडा तयार करून पुढे येणाऱ्या अडचणी सोडवण्याबाबत आपल्याला प्रयत्न करायचा आहे. .Pune News: 'काचळवाडीला जेरबंद बिबट्याचा सुटकेसाठी दोन बिबट्यांकडून प्रयत्न'; ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण.नुसतं मी म्हटलं म्हणून कुणाला तरी उमेदवार करायचा आणि जर त्याला त्या प्रभागाचा नागरिकांचा पाठिंबाच नसेल तो उमेदवार निवडून येऊ शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. ज्यांना नागरिकांचा पाठिंबा आहे, लोकांमध्ये म्हणजे प्रभागासाठी काम करण्याची इच्छा आहे, अशांना संधी दिली जाणार आहे. पूर्ण ताकदीने आपण ही निवडणूक लढवायची आहे. सर्वच्या सर्व जागांवर भाजप आणि भाजपचे उमेदवार कसे निवडून येतील, या दृष्टीने आपल्याला प्रयत्न करायचा आहे, असेही मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे यांनी सांगितले. श्री. मानकुमरे यांनी प्रास्ताविक केले. श्री. रांजणे यांनी आभार मानले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.