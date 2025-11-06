सातारा

Satara News: सातारा जिल्हा भाजपच्या प्रभारीपदी शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे; ‘स्थानिक’च्या निवडणुकीसाठी जबाबदारी..

Leadership Boost for BJP in Satara: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी भारतीय जनता पक्षाकडून जिल्हा निवडणूक प्रमुख आणि जिल्हा प्रभारी पदाच्या नियुक्त्या जाहीर करण्यात आल्या आहेत. प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी याबाबतची घोषणा आज केली आहे.
Shivendrasinhraje Bhosale and Minister Jaykumar Gore appointed as BJP Satara district in-charge for upcoming local elections.

सातारा : भारतीय जनता पक्षाच्या सातारा जिल्हा निवडणूक प्रमुखपदी धैर्यशील कदम यांची, तर निवडणूक प्रभारीपदी मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे, तर सोलापूर जिल्ह्याच्या निवडणूक प्रभारीपदी ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

