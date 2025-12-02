सातारा

Shivendraraje Bhosale : विरोधकांच्या सर्टिफिकेटची गरज नाही : शिवेंद्रसिंहराजे भोसले; मेढ्यात भाजप उमेदवारांच्या प्रचारार्थ सभा..

BJP campaign Medha: सभेला मोठ्या प्रमाणावर कार्यकर्ते आणि नागरिक उपस्थित होते. शिवेंद्रसिंहराजेंनी या सभेत सरकारच्या विकासकामांची माहिती देत आगामी निवडणुकीत भाजप उमेदवारांना पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले. स्थानिक प्रश्न, प्रलंबित कामे आणि विकासासाठी केलेल्या प्रयत्नांची त्यांनी सविस्तर माहिती दिली.
Shivendrasinhraje Bhosale addressing BJP supporters during a campaign rally in Medha.

Shivendrasinhraje Bhosale addressing BJP supporters during a campaign rally in Medha.

सकाळ वृत्तसेवा
कास : माझं काम मी प्रामाणिक करत असतो, तालुका व मेढ्याचा विकास हेच माझं कर्तव्य असून, त्यांनी टीका केली म्हणून मी लहान होत नाही किंवा स्तुती केली म्हणून मी मोठा होत नाही. त्यामुळे विरोधकांच्या सर्टिफिकेटची मला गरज नाही, असे प्रतिपादन सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी केले.

