प्रतापगडावर शिवप्रतापदिन जल्लोषात ! 'हेलिकॉप्टरमधून छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यावर पुष्पवृष्टी'; शिवकालीन खेळांनी अंगावर आणले शहारे..

महाबळेश्वर : ढोल-ताशे, तुतारीच्या निनादाने भारावलेले वातावरण, पोवाड्यांमधून उलगडणारी शिवरायांची शौर्यगाथा, हेलिकॉप्टरमधून छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अश्वारूढ पुतळ्यावर केलेली पुष्पवृष्टी अन् शिवकालीन धाडसी खेळांचे अंगावर शहारे आणणारे प्रात्यक्षिके अशा शिवमय वातावरणात आज प्रतापगडावर तिथीनुसार शिवप्रतापदिन उत्साहात आणि जल्लोषात साजरा करण्यात आला. सकाळी जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी, उपवनसंरक्षक अमोल सातपुते यांच्या हस्ते भक्तिमय वातावरणात आई भवानीमातेची महापूजा करण्यात आली. भवानीमातेच्या मंदिरासमोर ध्वजस्तंभाचे मान्यवरांच्या हस्ते विधिवत पूजन करून शिवशाहीचे प्रतीक असणाऱ्या भगव्या ध्वजाचे रोहण करण्यात आले. त्यावेळी ढोल, तुताऱ्या, लेझीम यांच्या गजराने परिसर दुमदुमून गेला..आई भवानीची आरतीनंतर मानाच्या पालखीची मान्यवरांच्या हस्ते पूजा करण्यात आली. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या मूर्तीची पालखीतून वाजत गाजत मिरवणूक काढण्यात आली. जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलिस अधीक्षक यांच्यासह सर्व उपस्थित मान्यवरांनी पालखी घेऊन मिरवणूक मार्गस्थ केली. जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा जावळी, दरे, वाडा कुंभरोशीच्या विद्यार्थी, विद्यार्थिनींचे लेझीम- तुताऱ्या, काठीवर चालणारी मुले, आई भवानीमातेचा व शिवरायांचा जयजयकार करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या घेाषणांनी मिरवणूक मार्ग दुमदुमून गेला..पालखीचे शिवरायांच्या अश्वारूढ पुतळ्याजवळ आगमन झाल्यावर पुतळ्यास व पालखीस पुष्प अर्पण करून भक्तिभावे पूजन करण्यात आले. या वेळी 'क्षत्रिय कुलावतंस, राजाधिराज,' या ललकारीने, शिवरायांच्या जयजयकाराच्या घोषणांनी वातावरण भारून गेले होते. शिवपुतळ्यासमोरील चबुतऱ्यावरील भगव्याचे ध्वजवंदन जिल्हाधिकारी श्री. पाटील यांनी केले. यानंतर सातारा पोलिस दलाच्या बॅण्डपथकाने विविध धून वाजवून मानवंदना दिली. या वेळी वाईचे प्रांताधिकारी डॉ. योगेश खरमाटे, महाबळेश्वर तहसीलदार सचिन मस्के, वाडा कुंभरोशीच्या सरपंच ज्योती सावंत यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी तसेच शिवप्रेमी नागरिक, विद्यार्थी- विद्यार्थिनी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. भवानीमातेच्या महापूजेचे पौरोहित्य पुजारी शंकर गुरुजी यांनी केले..जोशपूर्ण पोवाडा अन् धाडसी प्रात्यक्षिकेशाहीर संभाजी जाधव आणि सहकाऱ्यांनी प्रतापगडचा रणसंग्राम हा जोशपूर्ण पोवाडा सादर केला. छावा युवा मंचचे अध्यक्ष उदय यादव यांनी लहान-मोठ्या विद्यार्थ्यांसह लाठीकाठी, तलवारबाजी, दांडपट्टा, कुऱ्हाडबाजी, अग्निचक्र, गनिमी कावा आदी ऐतिहासिक खेळांची प्रात्यक्षिके सादर करत शिवप्रेमींच्या डोळ्यांचे पारणे फेडले.