Satara politics: अमोल मोहितेंसह सर्व उमेदवारांना निवडून द्या: मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले; साताऱ्याचा चेहरामोहरा बदलून दाखविणार !

सातारा : सातारा नगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपचे नगराध्यक्ष अमोल मोहिते यांच्यासहित सर्व उमेदवारांना निवडून द्या. सातारा शहराचा चेहरामोहरा बदलतो आणि खड्डेमुक्त सातारा शहर करून दाखवतो, असे आश्वासन सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी दिले..Railway Administration: 'मराठवाड्यातून येणाऱ्या गाड्या पुणे जंक्शनऐवजी हडपसरपर्यंतच'; रेल्वे प्रशासनाच्या निर्णयामुळे प्रवाशांवर अन्याय...सातारा शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी खासदार उदयनराजे भोसले आणि शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी नेहमीच प्राधान्य दिले आहे. या दोघांच्या माध्यमातून सातारा शहराचा कायापालट होत आहे. दोघांच्या नेतृत्वाखाली सातारा नगरपालिकेत भाजपचीच सत्ता येणार, असा एकमुखी निर्धार गोडोली परिसरातील नागरिकांनी केला.. शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या उपस्थितीत भारतीय जनता पक्षाचे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार अमोल मोहिते, नगरसेवकपदाचे उमेदवार शेखर मोरे-पाटील, अनिता फरांदे यांच्या प्रचारार्थ कामाठीपुरा, संत गाडगेबाबा मठ, कोल्हाटी वस्ती, हॉस्पिटल, गोडोली बाग, अजिंक्यतारा स्वागत कमान, मेहरबान आळी, भैरवनाथ मंदिर, चव्हाटा, गोडोली जकात नाका, शिवनेरी कॉलनी, बीएसएनएल ऑफिस या मार्गावर पदयात्रा काढण्यात आली. या पदयात्रेला गोडोली व परिसरातील नागरिकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला..Satara IT Park:'सातारा जिल्ह्यात आयटी पार्क उभारणीचा मार्ग मोकळा';मंत्री शिवेंद्रसिंहराजेंच्या प्रयत्नांना यश; नागेवाडीतील जागा औद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहीर .नागरिकांनी शिवेंद्रसिंहराजे व सर्व उमेदवारांचे जल्लोषी स्वागत केले, तसेच सर्वांना विक्रमी मतांनी विजयी करण्याचा निर्धार केला. शहरात सर्व प्रकारची विकासकामे मार्गी लावली आहेत. नागरिकांच्या मागणीनुसार कामे करण्यास प्राधान्य दिले आहे. विरोधक केवळ निवडणुकीपुरते उगवतात, त्यामुळे मतदारांनी विरोधकांच्या भूलथापांना बळी न पडता कमळ या चिन्हापुढील बटन दाबून भाजपच्या सर्व उमेदवारांना विक्रमी मतांनी विजयी करावे आणि सातारा शहराचा विकासात्मक कायापालट अखंडित ठेवावा, असे आवाहन मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे यांनी याप्रसंगी केले..