Satara politics: अमोल मोहितेंसह सर्व उमेदवारांना निवडून द्या: मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले; साताऱ्याचा चेहरामोहरा बदलून दाखविणार !

Shivrendra Sinhraje Bhosale: सभेला मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांची उपस्थिती होती. रस्ते, पाणीपुरवठा, शैक्षणिक सुविधा, उद्योगविकास आणि रोजगारनिर्मिती यांसारख्या महत्त्वाच्या प्रश्नांवर उपाययोजना सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच, सातारा जिल्हा राज्यातील आदर्श जिल्हा बनवण्याचा संकल्प त्यांनी पुनरुच्चार केला.
Minister Shivrendra Sinhraje Bhosale appealing to voters during a public rally, promising a major makeover for Satara.

सकाळ वृत्तसेवा
सातारा : सातारा नगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपचे नगराध्यक्ष अमोल मोहिते यांच्यासहित सर्व उमेदवारांना निवडून द्या. सातारा शहराचा चेहरामोहरा बदलतो आणि खड्डेमुक्त सातारा शहर करून दाखवतो, असे आश्वासन सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी दिले.

