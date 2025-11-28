सातारा

Eknath Shinde: शिवशक्ती-भीमशक्ती परिवर्तनाची शक्ती : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ; रिपब्लिकन सेनेचे नेते रमेश उबाळे व उपमुख्यमंत्र्यांची झाली भेट

Maharashtra politics : रमेश उबाळे यांनीही विविध सामाजिक प्रश्न, समता, वंचित समाजाच्या हक्कांबाबत उपमुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा केली. दोन्ही नेत्यांच्या भेटीमुळे भविष्यातील राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
Shinde–Ubale Meeting Highlights Strength of Shivshakti–Bhimshakti Alliance in Maharashtra Politics

Shinde–Ubale Meeting Highlights Strength of Shivshakti–Bhimshakti Alliance in Maharashtra Politics

कोरेगाव : ल्हासुर्णे (ता. कोरेगाव) येथील रिपब्लिकन सेनेचे महाराष्ट्र नेते रमेश अनिल उबाळे यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना घटनाकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची मूर्ती भेट दिली. ही मूर्ती स्वीकारताना श्री. शिंदे यांनी शिवशक्ती आणि भीमशक्ती ही परिवर्तनाची शक्ती असल्याचे गौरवोद्‌गार काढले.

