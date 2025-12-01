सातारा

Satara News: 'करंजखोपमधील युवकाने गळफास घेऊन जीवन संपवले'; धक्कादायक घटना उघडकीस, नेमकं काय घडलं?

youth hanging case: पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला असून आत्महत्येमागचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मानसिक ताण, वैयक्तिक कारणे किंवा अचानक घेतलेला निर्णय या सर्व बाबींचा तपास करण्यात येत आहे. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी रुग्णालयात पाठवण्यात आला आहे.
Youth Dies by Suicide in Karanjkhop; Police Investigate the Cause

वाठार स्टेशन : करंजखोप येथील पदुबाई परिसरातील चवणेश्वर डोंगराच्या शिवारात एका तरुणाने झाडाला गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली. विनोद मधुकर चव्हाण (वय २५, रा. करंजखोप) असे तरुणाचे नाव आहे.

