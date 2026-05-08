Satara Crime: साताऱ्यात संतापजनक प्रकार! तरुणीला अंधाऱ्या रस्त्याकडे ओढून नेण्याचा प्रयत्न, आक्रोश ऐकताच नागरिक धावले अन्..

सातारा: येथील संभाजीनगर परिसरात काल सायंकाळी एका तरुणीला गाडीवरून पाडून जबरदस्तीने ओढत नेऊन मारहाण व विनयभंग केल्याची धक्कादायक घटना घडली. तरुणीने जिवाच्या आकांताने आरडाओरडा केल्यानंतर परिसरातील नागरिक मोठ्या संख्येने घटनास्थळी जमा झाले. युवतीला त्याच्या ताब्यातून सोडवून संतप्त नागरिकांनी केलेल्या मारहाणीत संबंधित युवक जखमी झाला आहे. त्याच्यावर जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..अमर सीताराम मतकर (मूळ रा. तांदूळवाडी, ता. कोरेगाव, सध्या रा. संभाजीनगर) असे या प्रकरणी गुन्हा दाखल झालेल्या युवकाचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बुधवारी (ता. सहा) सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास संभाजीनगर येथील एक युवती दळण दळून आणण्यासाठी दुचाकीवरून अपार्टमेंटबाहेर आली. .थोडे पुढे गेल्यावर रस्त्याची अवस्था खराब असल्याने तिने दुचाकीचा वेग कमी केला. या वेळी संशयित तरुण तिच्या जवळ आला. त्याने अचानक टी-शर्ट पकडून तिला गाडीवरून ओढून खाली पाडले. त्यानंतर जबरदस्तीने ओढत मुख्य रस्त्यावरून अंधाऱ्या व खराब रस्त्याकडे नेण्याचा प्रयत्न केला. .या वेळी प्रतिकार केल्याने त्याने तिच्या खांद्यावर व मांडीवर चावा घेतला, तसेच तिला मिठीही मारली. या प्रकारामुळे घाबरलेल्या तरुणीने मोठ्याने आरडाओरडा सुरू केला. तिचा आवाज ऐकून परिसरातील नागरिक तसेच काही परिचित तातडीने घटनास्थळी धावून आले. .तरुणीची फिर्याद; युवकावर उपचारतरुणीला संशयिताच्या तावडीतून सोडवल्यावर संतप्त जमावाने त्याला मारहाण केली. या मारहाणीत तो जखमी झाला असून, त्याच्यावर जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. संबंधित युवतीच्या फिर्यादीनुसार मतकरवर शहर पोलिसात गुन्हा दाखल झाला आहे. राज्यात घडलेल्या महिला अत्याचाराच्या पार्श्वभूमीवर या घटनेमुळे खळबळ उडाली. महिला उपनिरीक्षक जैस्वाल तपास करत आहेत.