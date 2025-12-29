सातारा

Satara Crime:'शिरवळला मारहाणीतून एकाचा खून';दोघेजण पाेलिसांच्या ताब्‍यात, एकुलता एक मुलाबाबत घडला धक्कादायक प्रकार?

Shirwal Assault Murder Case full Details: शिरवळमध्ये युवकाचा खून: दोन आरोपींना अटक, गावात तणाव
Shirwal Assault Turns Deadly; Investigation Underway as Two Held

Shirwal Assault Turns Deadly; Investigation Underway as Two Held

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

खंडाळा : शिरवळ (ता. खंडाळा) येथील आतिश अशोक राऊत (वय २३) याचा पळशी येथील दोन युवक व त्यांच्‍या साथीदारांनी केलेल्‍या जबर मारहाणीनंतर उपचारादरम्यान आज मृत्‍यू झाला. यावरून शिरवळ पोलिसांनी कलम १०३ अन्‍वये समूहाने केलेल्या खुनाच्‍या गुन्ह्याची नोंद केली आहे.

Loading content, please wait...
Satara
crime
murder
murder case
Arrested
district
Shirwal
murder investigation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com