धक्कादायक! साताऱ्यातील अंगापूर फाट्याजवळ तरुणाचा धूडगुस; कुत्र्यासारखं वर्तन, नागरिकांची पळापळ, व्हिडिओ तुफान व्हायरल

सातारा: सातारा जिल्ह्यात गुरुवारी धक्कादायक प्रकार घडला आहे. सातारा-रहिमतपूर रस्त्यावर अंगापूर फाट्याजवळ दुपारी रस्त्याच्या मध्यभागी एक तरुण दोन हात आणि गुडघ्यावर रांगत होता. मध्येच कुत्र्यासारखं दोन गुडघ्यांवर बसून दमलेल्या कुत्र्यासारखं तोंडातून जीभ बाहेर काढत होता. हा प्रकार पाहून नागरिकांची भांबेरी उडाली. सोशल मीडियावरही या युवकाच्या वर्तनाचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला.

गोपाल भील (रा.शहादा, जि. नंदुरबार) वय २३ असे संबंधित तरुणाचे नाव आहे. तो ऊस तोडणी कामगारांच्या टोळीतील असल्याचे स्थानिकांनी सांगितले. या तरुणाला पंधरा दिवसांपूर्वी कुत्रा चावला होता. त्याने वेळेत उपचार न घेतल्यामुळे त्याला रेबीज झाला असावा, असा अंदाज स्थानिक नागरिकांनी व्यक्त केला.

सातारा-रहिमतपूर रस्त्यावर अंगापूर फाट्याजवळ एक तरुण भर रस्त्यात कुत्र्यासारखे वर्तन करत असल्याचे काही स्थानिक नागरिकांच्या निदर्शनास आले. त्याच्याजवळ जाण्याचा प्रयत्न केला असता तो कुत्र्यासारखा अंगावर धावून जात होता. हा प्रकार पाहणाऱ्या नागरिकांची भांबेरी उडाली. सोशल मीडियावरही या युवकाच्या वर्तनाचे व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले.

स्थानिक युवकांनी सावधपणे वाघरीच्या साह्याने या व्यक्तीला जेरबंद केले. त्याचे हात बांधल्यानंतर त्याला पोलिसांच्या मदतीने अधिक उपचारासाठी क्रांतिसिंह नाना पाटील जिल्हा सरकारी रुग्णालयात हलवण्यात आले.