Junior Athletics: ‘ज्युनियर ॲथलेटिक्स’मध्ये श्रेया सावंतला कांस्यपदक ; राज्यात सहावा क्रमांक मिळवून यश संपादन

Young Talent Shreya Sawant Secures Bronze: मांढरदेवी ॲथलेटिक्स फाउंडेशनची खेळाडू म्हणून १६ वर्षांखालील मुलींच्या गटात पॅन्टेथेलॉन या क्रीडा प्रकारात श्रेया हिने राज्यात सहावा क्रमांक मिळवून यश संपादन केले. तिला प्रशिक्षक व महाराष्ट्र राज्य ॲथलेटिक असोसिएशनचे सहसचिव राजगुरू कोचळे यांचे मार्गदर्शन लाभले.
Shreya Sawant with her bronze medal in Junior Athletics, achieving 6th rank in Maharashtra.

बावधन: वाघजाईवाडी (ता. वाई) येथील जिल्हा परिषद शाळेची विद्यार्थिनी श्रेया श्रीकृष्ण सावंत हिने श्री शिवछत्रपती क्रीडा संकुल बालेवाडी, पुणे येथील स्पर्धेत सातारा जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व केले. तिने एक हजार मीटर मिडले रिले क्रीडा प्रकारात कांस्यपदक पटकावले. संघात हंसिका तुपे, सई घाडगे, अनुष्का निकम आणि श्रेया सावंत यांचाही समावेश होता.

