Humanity Helps: नाझियाच्या मदतीला धावली माणुसकी! ती सहा महिन्यांपासून देतेय आजाराशी झुंज; उपचारासाठी लाखोंचा खर्च..

-अमोल जाधव शेणोली: कोल्हापूर येथील डॉ. प्रभू हॉस्पिटलमध्ये शेरे स्टेशन येथील नाझिया रफीक नदाफ हिच्यावर गंभीर आजारपणासाठी उपचार सुरू आहेत. सहा महिन्यांपूर्वी तिला अर्धांगवायूचा धक्का बसला. त्यातून तिचा जीवदान मिळाले असले, तरी तिच्यावर मोठा आघात झाल्याने उपचार सुरू आहेत. यासाठी खर्चही मोठा आहे. हा खर्च पेलण्यासाठी तिच्या घरची परिस्थिती हलाखीची असल्याने शेरेतील माऊली ग्रामविकास प्रतिष्ठान व ग्रामस्थांनी तिच्यासाठी धाव घेतली आहे. प्रतिष्ठान, ग्रामस्थ व दानशूर संस्था, व्यक्तींनी आतापर्यंत तिच्यासाठी लाखो रुपये जमा केले आहेत. तिच्या उपचारासाठी आर्थिक मदतीची अजूनही गरज आहे. याबाबतची माहिती अशी, की नाझिया व तिची आई या दोघीच शेरे स्टेशन येथे वास्तव्यास आहेत. तिचे वडिलांचे छत्र हरपल्यामुळे कुटुंबात कोणी कर्ता पुरुष नाही. आई बांगड्यांचा व्यवसाय करते. नाझियाचे शिक्षण डीफार्म झाले असून, सहा महिन्यांपूर्वी तिला अचानक अर्धांग वायूचा झटका आला. तिच्या उपचारासाठी आईने दहा गुंठे जमीन गहाण ठेवली. जवळ असलेले काही दागिनेही विकले. सध्या तिच्यावर कोल्हापूर येथील डॉ. प्रभू यांच्या विन्स हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत..तिच्या उपचारासाठीचा खर्च लाखाच्या घरात आहे. त्यासाठी माऊली ग्रामविकास प्रतिष्ठानच्या कार्यकर्त्यांनी सामाजिक संस्था व व्यक्तिगत पातळीवर मदतीचे आवाहन केले. त्यानुसार आतापर्यंत २ लाख १३ हजार रुपयांची मदत गोळा झाली आहे. ही रक्कम, गहाण ठेवलेली शेती व विकलेल्या दागिन्यांच्या पैशातून आतापर्यंतचा खर्च भागवता आला. अजूनही मदतीची अपेक्षा असून, समाज माध्यमातून केलेल्या आवाहनास प्रतिसाद मिळत आहे. तिच्यासाठी मदतीचा ओघ सुरू झाला आहे. याबाबत दानशूर व्यक्ती, संस्थांनी मदतीचा हात देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..एका दिवसात ७५ हजार जमा...नाझियाच्या उपचारासाठी माऊली ग्रामविकास प्रतिष्ठानचे शर्थीचे प्रयत्न सुरू आहेत. रविवारी गावातील व्हॉट्सॲप ग्रुपच्या माध्यमातून मदतीसाठी आवाहन केले. ग्रामस्थ, दानशूर संस्था, व्यक्तींकडून मदतीची भावना व माणुसकीचे दर्शन देत एका दिवसात जवळपास ७५ हजार रुपयांची मदत गोळा झाली..