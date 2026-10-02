सातारा

Archery Gold Medal: सहा वर्षांचा संघर्ष, जिद्द आणि मेहनतीचे फळ; लाकडी धनुष्यावर सराव ते आशियाई सुवर्णपदक; साताऱ्याच्या साहिलची प्रेरणादायी भरारी

Satara Archer Sahil Jadhav Wins Asian Games Gold: सहा वर्षांच्या संघर्षातून सुवर्णपदकापर्यंतचा प्रवास; साहिल जाधवची प्रेरणादायी कहाणी
Sahil Jadhav From Satara Rises to Asian Games Gold After Six Years of Struggle Dedication and Determination in Archery

Sahil Jadhav From Satara Rises to Asian Games Gold After Six Years of Struggle Dedication and Determination in Archery

sakal

सुनील शेडगे
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-सुनील शेडगे

नागठाणे : साताऱ्याच्या साहिल जाधवने आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकून भारतीय क्रीडा इतिहासात आपले नाव सुवर्णाक्षरांनी कोरले. त्याने चिकिथा तनिपार्थी हिच्या साथीने कंपाऊंड मिश्र सांघिक तिरंदाजीत यश पटकाविले. त्या निमित्ताने २०२८ मध्ये लॉस एंजेलिस ऑलिम्पिकमध्ये भारतीय संघाचे स्थानही निश्चित झाले आहे.

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