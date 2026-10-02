Archery Gold Medal: सहा वर्षांचा संघर्ष, जिद्द आणि मेहनतीचे फळ; लाकडी धनुष्यावर सराव ते आशियाई सुवर्णपदक; साताऱ्याच्या साहिलची प्रेरणादायी भरारी

-सुनील शेडगेनागठाणे : साताऱ्याच्या साहिल जाधवने आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकून भारतीय क्रीडा इतिहासात आपले नाव सुवर्णाक्षरांनी कोरले. त्याने चिकिथा तनिपार्थी हिच्या साथीने कंपाऊंड मिश्र सांघिक तिरंदाजीत यश पटकाविले. त्या निमित्ताने २०२८ मध्ये लॉस एंजेलिस ऑलिम्पिकमध्ये भारतीय संघाचे स्थानही निश्चित झाले आहे. .MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा.अंतिम सामन्यात भारताने दक्षिण कोरियाचा शूट- ऑफमध्ये पराभव केला. नियमित चार सेटनंतर सामना १५७–१५७ असा बरोबरीत होता. त्यानंतर शूट- ऑफमध्ये भारताने १५८–१५७ अशी बाजी मारली. उल्लेखनीय म्हणजे अंतिम सामन्यातील निर्णायक क्षणी साहिलने दहा गुणांचा अचूक बाण मारून भारताची बाजू मजबूत केली..सातारा तालुक्यातील करंडी हे साहिलचे गाव. त्याचे वडील राजेश जाधव हे साताऱ्यात खासगी नोकरीला आहेत. आई सीमा या माध्यमिक शिक्षिका. त्याचे प्राथमिक शिक्षण साताऱ्यातील अण्णासाहेब राजेभोसले प्राथमिक शाळेत अन् माध्यमिक शिक्षण अनंत इंग्लिश स्कूलमध्ये झाले.दहावीनंतर साहिल तिरंदाजीकडे वळला. त्यावेळी प्रशिक्षक चंद्रकांत भिसे यांनी त्याच्यातील गुणवत्ता हेरली. पुढे 'दृष्टी अकॅडमी'चे प्रशिक्षक प्रवीण सावंत यांनी या गुणवत्तेला पैलू पाडले. सध्या तो कोलकत्त्यात 'साई' संस्थेत सराव करत आहे..ग्रामीण पार्श्वभूमीसाहिलची पार्श्वभूमी ग्रामीण भागातील. आरंभीच्या काळात त्याने लाकडी धनुष्यावर सराव केला. आर्थिक अडचणीमुळे त्याचा खेळ थांबतो, की काय अशी परिस्थिती होती. मात्र आईवडिलांसह प्रशिक्षक प्रवीण सावंत तसेच करंडी येथील ग्रामस्थांनी नेहमीच त्याला प्रोत्साहन दिले. त्यातून साहिलची जडणघडण होत गेली.."आमच्यासाठी आजचा हा क्षण अत्यंत अभिमानाचा, आनंदाचा आहे. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत साहिलने स्वतःला सिद्ध केले. अनेकदा पदरी अपयश येऊनही तो नाउमेद झाला नाही. त्यामुळेच आज त्याला उच्च दर्जाचे यश लाभले." राजेश जाधव, वडील."साहिल हा बालपणापासूनच जिद्दी स्वभावाचा. या स्पर्धेसाठी त्याने खूपच मेहनत घेतली होती. वैयक्तिक विभागातही त्याला पदकाची आशा होती. मात्र अगदी थोडक्यात तो अयशस्वी ठरला. ही कसर मात्र त्याने आजच्या सुवर्णपदकाने भरून काढली."सीमा जाधव, शिक्षिका.Ujani Dam Investment: उजनी धरण परिसरात १.६५ लाख कोटींची गुंतवणूक; AI डेटा सेंटर, फ्लोटिंग सोलर, ग्रीन हायड्रोजनसह चार प्रकल्प."सहा वर्षांच्या संघर्षानंतर साहिलची राष्ट्रीय स्पर्धेसाठी निवड झाली. त्यानंतर त्याने कधीच मागे वळून पाहिले नाही. 2025 मध्ये त्याने जर्मनीतील जागतिक विद्यापीठ स्पर्धेत सुवर्णपदक पटकाविले. आजचे हे यश त्याच्या संयम अन् जिद्दीची पोचपावती आहे.प्रवीण सावंत, प्रशिक्षक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.