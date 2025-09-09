Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा

-स्वप्नील शिंदे सातारा: स्मार्ट मीटर लावल्यानंतर वीजबिले वाढीव येत असल्याने वीजग्राहकांच्या संतापाचा भडका उडाला आहे. महावितरणकडून स्मार्ट मीटरबद्दल अनेक दावे केले असले तरी ग्राहकांना प्राप्त होत असलेल्या वीजबिलाची रक्कम पाहून ‘शॉक’ बसत आहे. त्यामुळे वाढलेले वीजबिल कमी करण्यासाठी ग्राहक महावितरणच्या कार्यालयात धाव घेत आहेत; पण बिलाची दुरुस्तीची प्रक्रिया वेळखाऊ असल्याने ग्राहकांचा संताप अनावर होत आहे. .Honesty Employee :'साईंच्या दरबारातील टोकाचा विरोधाभास'; कंत्राटी कर्मचाऱ्याच्या प्रामाणिकपणाचे सर्वच स्तरातून कौतुक.महावितरणच्या प्रतापगंज पेठ कार्यालयात स्मार्ट मीटर लावलेल्या वीजग्राहकांच्या रांगा लागल्याने स्मार्ट मीटरबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. दरम्यान, या ग्राहकांच्या मीटरवरील वीज वापराच्या नोंदी तपासून त्यांच्या शंकांचे निरसन करण्यात आल्याचा दावा महावितरणने केला आहे..महावितरणच्या सदरबझार विभागातील खेड परिसरात महावितरणने सुमारे १५० मीटर बदलून त्याऐवजी स्मार्ट मीटर लावले आहेत. हे मीटर बदलल्यानंतर अवास्तव व वाढीव वीजबिले आल्याच्या काही ग्राहकांच्या तक्रारी होत्या. त्यामुळे त्यांनी महावितरण कार्यालयात धाव घेतली. यापैकी बहुतांश ग्राहकांना दुप्पट, तर काहींना तिप्पट वीजवापराचे बिल मिळाले होते. कारण, जुन्या मीटरचे रीडिंग घेतल्यानंतर नवीन मीटर बसवण्यात आले होते. यामुळे त्यांना वाढीव रकमेची बिले दिसली. केवळ दोन ग्राहकांनाच असामान्य बिले मिळाल्याचे निदर्शनास आले, जी तत्काळ दुरुस्त करून त्यांना देण्यात आली, असेही महावितरणतर्फे स्पष्ट करण्यात आले..मीटर बदलण्यात आलेल्या सर्वच ग्राहकांना वाढीव बिल आलेले नाही. काही मीटरचा डेटा महावितरणच्या बिलिंग सिस्टीममध्ये गेला नसल्यामुळे त्या ग्राहकांना सरासरी वीज वापराचे बिल मिळाले आहे. अशा सर्व ग्राहकांचे मीटर तपासणी करून त्यांना सुधारित बिले दिली जातील, असे आश्वासन महावितरणने ग्राहकांना दिले. स्मार्ट मीटरमुळे अवाढव्य वीजबिल आले, असे म्हणणे चुकीचे असल्याचे महावितरणने म्हटले आहे. महावितरणकडून राज्यभरात स्मार्ट मीटर लावण्यात येत असले तरी याला वीज कंपन्यांमधील कर्मचारी संघटना, ग्राहक संघटनांनी विरोध केला आहे..महावितरणचे ग्राहकांना आवाहनजिथे रीडिंग रिप्लेसमेंट डेटा सिस्टीममध्ये आला नाही, तिथे सरासरी वीज वापराची वाढीव बिले आली आहेत. ज्या ग्राहकांचे बिल वाढीव आलेले आहे, त्यांनी चिंता करण्याची गरज नाही. त्यांच्याकडील मीटरची तपासणी केल्यानंतर त्यांना सुधारित बिल देण्यात येईल. वाढीव बिलाची समस्या असल्यास ग्राहकांनी तत्काळ महावितरणच्या कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.ग्राहकांच्या तक्रारी ऐकून घेऊन त्यांच्या शंकांचे निरसन केले जात आहे. मीटर बदलताना वीज वापराच्या नोंदींचे वाचन करून गरज भासल्यास समांतर मीटर लावत नोंदी तपासण्याच्या सूचना देखील सर्व जनमित्रांना दिल्या आहेत.- अजित नावले, उपकार्यकारी अभियंता, महावितरण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.