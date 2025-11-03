सातारा

MPSC Success Story:'संसारी स्‍नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; ​पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्‍लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न..

​Snehal’s Dream Come True: स्नेहलचे बालपण साताऱ्यातील पिंपोडे बुद्रुकमध्ये गेलं. जिथे उन्हा-तान्हात कष्ट करणाऱ्या आई-वडिलांनी आपल्या लेकीला शिक्षणाची शिदोरी दिली. अलका आणि दत्तात्रय चव्हाण हे आई-वडील फारसे शिकलेले नसले, तरी शिक्षणाचं सामर्थ्य त्यांनी अनुभवाने ओळखलं होतं.
Snehal from Pimpode Budruk celebrates her success after becoming a Class-One officer, inspiring rural youth.

सकाळ वृत्तसेवा
-भोलेनाथ केवटे

सातारा: मातीशी नातं सांगणाऱ्या एका सामान्य शेतकरी कुटुंबातून आलेली, पिंपोडे बुद्रुकची कन्या आणि विखळेची सून स्नेहल चव्हाण-मतकर हिने नुकत्याच झालेल्या राज्य सेवा आयोगाच्या परीक्षेत ‘वर्ग-एक अधिकारी’ पदाला गवसणी घातली आहे. संसारातील जबाबदाऱ्या आणि नातीगोती सांभाळत तिने मिळवलेले हे यश प्रेरणादायी ठरावे असेच...

