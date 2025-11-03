-भोलेनाथ केवटेसातारा: मातीशी नातं सांगणाऱ्या एका सामान्य शेतकरी कुटुंबातून आलेली, पिंपोडे बुद्रुकची कन्या आणि विखळेची सून स्नेहल चव्हाण-मतकर हिने नुकत्याच झालेल्या राज्य सेवा आयोगाच्या परीक्षेत ‘वर्ग-एक अधिकारी’ पदाला गवसणी घातली आहे. संसारातील जबाबदाऱ्या आणि नातीगोती सांभाळत तिने मिळवलेले हे यश प्रेरणादायी ठरावे असेच....MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.स्नेहलचे बालपण साताऱ्यातील पिंपोडे बुद्रुकमध्ये गेलं. जिथे उन्हा-तान्हात कष्ट करणाऱ्या आई-वडिलांनी आपल्या लेकीला शिक्षणाची शिदोरी दिली. अलका आणि दत्तात्रय चव्हाण हे आई-वडील फारसे शिकलेले नसले, तरी शिक्षणाचं सामर्थ्य त्यांनी अनुभवाने ओळखलं होतं. आपल्या मुलांना मोठं करण्याची त्यांची जिद्द होती. स्नेहल सांगते, ‘‘आई-वडिलांचे कष्ट आणि डोळ्यातील अपेक्षा पाहूनच मला अधिकारी बनण्याची प्रेरणा मिळाली.’’ खोकडवाडीतील प्राथमिक शिक्षणानंतर साताऱ्याच्या छत्रपती शिवाजी महाविद्यालयात तिचा शैक्षणिक प्रवास सुरू झाला. जिथे पुस्तकी ज्ञानासोबतच सामाजिक भानही ती आत्मसात करत होती. सरळ सेवा भरतीतून शिक्षण विस्तार अधिकारी (आदिवासी विभाग) म्हणून तिची निवड झाली होती; पण ‘क्लास वन’ अधिकारी बनण्याचं ध्येय तिला शांत बसू देत नव्हतं. सातत्याने प्रयत्न, अनेकदा आलेलं अपयश आणि पुन्हा तेवढ्याच ताकदीने उभे राहणं हा तिचा प्रवास प्रेरणादायी आहे..पतीचा पाठिंबा मोलाचापदवी पूर्ण करताच स्नेहलला इन्फोसिससारख्या आंतरराष्ट्रीय कंपनीत नोकरी मिळाली; पण तिचं ध्येय केवळ पैसा कमावणं नव्हतं, तर समाजासाठी काहीतरी ‘अधिकारवाणीने’ करणं होतं. नोकरी सांभाळत तिने आपलं पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केलं आणि त्याच वेळी स्पर्धा परीक्षेचा खडतर प्रवास सुरू केला. लग्नानंतर तर तिच्या जबाबदाऱ्या अधिक वाढल्या. नोकरी, संसार आणि अभ्यास या तिन्ही गोष्टींची तारेवरची कसरत सुरू झाली. रोज १२ ते १३ तास अभ्यास केला. यामध्ये पती सागर आणि सासरच्या लोकांनी दिलेला भक्कम पाठिंबा तिच्यासाठी मोलाचा ठरला..स्नेहल लहानपणापासूनच हुशार होती. तिने खूप मेहनत आणि जिद्दीने अभ्यास केला आहे. तिचं हे यश म्हणजे आमच्या मातीत राबलेल्या कष्टाचं खरं चीज आहे.- अलका, दत्तात्रय चव्हाण (स्नेहलचे आई-वडील).State Election Commission: 'सॉफ्टवेअरने तयार केली दुबार मतदारांची यादी'; प्रत्यक्ष पाहणीनंतर मतदार निश्चित होणार...परिस्थिती कितीही कठीण असो, स्वतःवर विश्वास ठेवा. अपयश म्हणजे शेवट नाही, तर ती पुढच्या प्रयत्नांची एक नवी सुरुवात असते. अडचणींना घाबरू नका, त्यांना आपले मित्र बनवा. तुमचा प्रामाणिक आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्नच तुम्हाला तुमच्या ध्येयापर्यंत घेऊन जाईल. कठोर परिश्रमच तुमच्या प्रतिभेला झळाळी देतात, हे ध्यानात ठेवा.- स्नेहल चव्हाण-मतकर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.