Palghar Attack: नोकरीला सात महिनेच झाले अन् काळाने घात केला; स्नेहल सावंत यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू, नियतीचे स्वप्न काळाने हिरावले

सातारा: पालघरमध्ये कोयत्याने गंभीर जखमी झालेल्या पुळकोटी (ता. माण) येथील स्नेहल यशवंत सावंत (वय २८) यांची दोन महिने सुरू असणारी जीवनासाठीची झुंज बुधवारी अखेर सपंली. आज दुपारी त्यांचा साताऱ्यातील एका खासगी रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. उत्तरीय तपासणीनंतर त्यांचा मृतदेह नातेवाइकांच्या ताब्यात देण्यात आला. .Pune Nagar Highway: पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावरील सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर; शिरूरमध्ये प्रतिकात्मक तिरडी मांडून प्रशासनाचा निषेध.पुळकोटी येथील स्नेहल सावंत या पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयात महसूल सहाय्यक पदावर कार्यरत होत्या. १२ जून रोजी सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास त्या दैनंदिन कामकाज आटोपून घराकडे परत निघाल्या होत्या. या वेळी दबा धरून बसलेल्या अमोल मुळे या हल्लेखोराने पालघरमधील गोल्ड सिनेमा परिसरात कोयत्याने त्यांच्यावर हल्ला चढवला. अचानक झालेल्या हल्ल्यातून बचाव करणे स्नेहल सावंत यांना शक्य झाले नाही. .मान, कमरेवर गंभीर स्वरूपाचे वार झाल्याने त्या रस्त्यावरच रक्ताच्या थारोळ्यात पडल्या. यानंतर हल्लेखोर त्याठिकाणाहून पळून गेला. थोड्या वेळाने परिसरातील नागरिकांना एक तरुणी रस्त्यावर रक्ताच्या थारोळ्यात पडल्याचे दिसले. याची माहिती मिळाल्यानंतर पालघर पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी जखमी स्नेहल सावंत यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केले. याची माहिती मिळाल्यानंतर वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळाची पाहणी करत हल्लेखोराचा शोध सुरू केला. .घटना समजतात त्यांचे नातेवाईक पालघर येथे दाखल झाले. याठिकाणाहून जखमी स्नेहल यांना उपचारासाठी साताऱ्यातील एका खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले. याठिकाणी त्यांच्यावर सलग दोन महिने उपचार सुरू होते. जीवनाच्या शर्यतीत टिकण्यासाठी सुरू असणारी स्नेहल यांची झुंज सुमारे दोन महिन्यांनी बुधवारी (ता. २६) दुपारी थांबली. याची माहिती मिळाल्यानंतर सातारा शहर पोलिस ठाण्याच्या अधिकाऱ्यांनी खासगी रुग्णालयास भेट दिली. याठिकाणचे शासकीय सोपस्कार पार पडल्यानंतर स्नेहल सावंत यांचा मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात नेण्यात आला होता..नियतीचे स्वप्न काळाने हिरावलेप्रतिकूल परिस्थितीशी झुंज देत शेतकरी कुटुंबातील पुळकोटी येथील स्नेहल यांनी राज्य सेवा आयोगाच्या परीक्षेद्वारे सहायक पदावर नियुक्ती मिळवली होती. शेतातील कामे करत कुटुंबीयांना मदत करणाऱ्या स्नेहल यांचे प्रशासकीय सेवेत स्थान मिळवण्याचे स्वप्न होते. यासाठी त्या दिवसरात्र कष्ट करत असत. जिद्द, चिकाटीच्या बळावर महसूल सहाय्यकपद मिळवत स्नेहल या सात महिन्यांपूर्वी पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयात रुजू झाल्या होत्या. यामुळे कष्टकरी सावंत कुटुंबांच्या कष्टाचे चीज झाले. नोकरीचे सात महिने होत असतानाच अमोल मुळे याने स्नेहल यांच्यावर हल्ला चढवला. यात स्नेहल गंभीर जखमी झाल्याचे समजताच त्यांच्या कुटुंबीयांना जबर मानसिक धक्का बसला होता..UPSC IFS Success Story: गावच्या शाळेतील लेकीची देशभर दखल! सुमती कदम भारतीय वनसेवेत राज्यात द्वितीय, देशात २६वी, जिद्दीची प्रेरणादायी यशोगाथा.फाशीच्या शिक्षेची मागणीस्नेहल यांची सुमारे दोन महिन्यांहून अधिक काळ सुरू असणारी झुंज संपल्यानंतर त्यांच्या नातेवाइकांच्या अश्रूंचा बांध साताऱ्यातील खासगी रुग्णालयाबाहेर फुटला. हा खटला जलदगती न्यायालयात चालवत संशयिताला फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी तिच्या कुटुंबीयांनी या वेळी केली. काय दोष होता तिचा आणि आमचा अशा उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर उपस्थितांच्या डोळ्याच्या कडाही यावेळी पाणवल्या. संकेत सावंत यांनीही बहिणीवर हल्ला करणाऱ्याला जलदगतीने खटला चालवून फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी या वेळी केली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.