सातारा

Palghar Attack: नोकरीला सात महिनेच झाले अन् काळाने घात केला; स्नेहल सावंत यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू, नियतीचे स्वप्न काळाने हिरावले

Snehal Sawant Dies After Two Month Battle for Life: शेतकरी कुटुंबातील जिद्दी स्नेहल सावंतची दोन महिन्यांची जीवनमरणाची झुंज अखेर संपली; कोयता हल्ल्यानंतर उपचारादरम्यान मृत्यूने पालघरपासून साताऱ्यापर्यंत हळहळ
Palghar Koyta Attack Victim Snehal Sawant Dies After Two Month Battle Her Dream of Administrative Service Ends Tragically

Palghar Koyta Attack Victim Snehal Sawant Dies After Two Month Battle Her Dream of Administrative Service Ends Tragically

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सकाळ वृत्तसेवा
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सातारा: पालघरमध्‍ये कोयत्‍याने गंभीर जखमी झालेल्‍या पुळकोटी (ता. माण) येथील स्‍नेहल यशवंत सावंत (वय २८) यांची दोन महिने सुरू असणारी जीवनासाठीची झुंज बुधवारी अखेर सपंली. आज दुपारी त्‍यांचा साताऱ्यातील एका खासगी रुग्णालयात उपचारादरम्‍यान मृत्‍यू झाला. उत्तरीय तपासणीनंतर त्‍यांचा मृतदेह नातेवाइकांच्या ताब्‍यात देण्‍यात आला.

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