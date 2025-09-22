Solashi Dam:'सोळशी धरणासाठीचे परीक्षण रोखले'; प्रकल्पाला आठ गावांतील ग्रामस्थांचा विरोध; तहसीलदारांना पत्र, उदयनराजेंना फाेन अन्..

कास : महाबळेश्वर तालुक्यातील तापोळा विभागात होऊ घातलेल्या सोळशी धरण प्रकल्पाला बाधित होणाऱ्या आठ गावांतील ग्रामस्थांचा विरोध आहे. त्यामुळे कालपासून सुरू केलेल्या धरणाच्या सखोल अन्वेषणाचे (परीक्षण) काम आज ग्रामस्थांनी बंद पाडले. .Success Story:'विशाल केंजळेंची एमपीएससीमधून यशाला गवसणी'; जिद्दीच्या जाेरावर ११ वेळा सरळसेवा परीक्षेत सुयश, आई-वडिलांचे स्वप्न केलं पूर्ण .याबाबत अधिक माहिती अशी, की देवसरे (ता. महाबळेश्वर) याठिकाणी सोळशी धरणाचे काम प्रस्तावित आहे. या धरणाच्या सखोल अन्वेषणासाठी धोम बलकवडी प्रकल्प विभाग, वाई यांच्याकडून ६७ लाखांची ई- निविदा काढण्यात आली असून, निधी मंजूर झाला आहे. याचे काम कालपासून सुरू झाले आहे. हे काम स्थानिक ग्रामस्थांना विश्वासात न घेता सुरू केले असून, ज्या जागेत काम चालू आहे, तेथील मालकालाही याची पूर्वकल्पना देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये असंतोष उफाळला आहे..या धरणामुळे बाधित होणाऱ्या येरणे खुर्द, येरणे बुद्रुक, आचली, मजरेवाडी, देवसरे, सौंदरी, सोनाट, घावरी व विवर या आठ गावांतील ग्रामस्थांनी एकत्र येत आज धरणाच्या अन्वेषणाचे काम बंद पाडले. या धरणाबाबत ग्रामस्थांची भूमिका मांडणारे पत्र सोळशी संघर्ष समितीच्या वतीने तहसीलदार, धोम- बलकवडी पाटबंधारे विभाग यांना देण्यात आले होते. यामध्ये लोकांच्या शंका व पुनर्वसन प्रक्रिया याबाबत सविस्तर सांगितले होते; पण शासनाकडून पारदर्शक प्रक्रिया राबविली जात नसल्याने लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण असून, प्रकल्पाच्या विरोधात एकवटली आहेत..दरम्यान, महाबळेश्वर तालुक्यातील हा निसर्गसंपन्न भाग असून, पर्यटनासाठी बाहेरील लोक या भागात पैसे खर्च करून येतात. धरण झाल्यास आपला हा चांगला भाग सोडून बाहेर स्थलांतरित व्हावे लागेल, अशी भीती लोकांच्या मनात आहे, तसेच यापूर्वी याच भागात झालेल्या कोयना धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न ६० वर्षे होऊनही अद्यापही प्रलंबित असल्याने लोकांचा प्रशासनावर विश्वास नाही. १०० टीएमसीचे कोयना धरण समोर असतानाही लोकांना त्याचे थेंबभर पाणी वापरता येत नसेल तर याच विभागात पुन्हा नवीन धरण करून लोकांनी नुसतं पाण्याकडे बघत बसायचं का? धरण उशाला व कोरड घशाला अशी स्थिती राहणार असल्याने धरणच नको, अशी लोकांची भूमिका आहे..स्थानिकांना अंधारात ठेवून जर धरणाचे काम केले, तर भविष्यात स्थानिक लोकांच्या माध्यमातून मोठे जनआंदोलन उभे करू. लोकांना विचारात घेतल्याशिवाय शासनाने काम पुढे नेण्याचा प्रयत्न करू नये.- राजेंद्र घाडगे, ग्रामस्थ, येरणे खुर्द..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.उदयनराजेंच्या फोनमुळे स्थगितीसखोल अन्वेषणाचे काम बंद पाडण्यासाठी जमलेल्या लोकांमधून एकाने खासदार उदयनराजे भोसले यांना फोन लावला. खासदार भोसले त्यावेळी परदेशात असल्याने त्यांनी धोम- बलकवडी विभागाचे कार्यकारी अभियंता संजय बोडखे यांना फोन लावून ‘मी परदेशातून आल्यावर याबाबत जिल्हाधिकारी व ग्रामस्थांची बैठक घेऊन पुढील निर्णय घेईल तोपर्यंत आपण काम थांबवावे,’ असे सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.