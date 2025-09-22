सातारा

Solashi Dam:'सोळशी धरणासाठीचे परीक्षण रोखले'; प्रकल्पाला आठ गावांतील ग्रामस्थांचा विरोध; तहसीलदारांना पत्र, उदयनराजेंना फाेन अन्..

Solashi Dam Project Faces Resistance: धरणाबाबत ग्रामस्थांची भूमिका मांडणारे पत्र सोळशी संघर्ष समितीच्या वतीने तहसीलदार, धोम- बलकवडी पाटबंधारे विभाग यांना देण्यात आले होते. शासनाकडून पारदर्शक प्रक्रिया राबविली जात नसल्याने लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण असून, प्रकल्पाच्या विरोधात एकवटली आहेत.
Villagers of eight villages protest, halting Solashi Dam testing in Maharashtra.

सकाळ वृत्तसेवा
कास : महाबळेश्वर तालुक्यातील तापोळा विभागात होऊ घातलेल्या सोळशी धरण प्रकल्पाला बाधित होणाऱ्या आठ गावांतील ग्रामस्थांचा विरोध आहे. त्यामुळे कालपासून सुरू केलेल्या धरणाच्या सखोल अन्वेषणाचे (परीक्षण) काम आज ग्रामस्थांनी बंद पाडले.

