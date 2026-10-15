Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी..

सातारा: आयुष्यात अचानक आलेले संकट माणसाला खचवते; पण काही जण त्याच संकटाला आपल्या जिद्दीची ताकद बनवतात. पतीच्या निधनानंतर दोन लहान मुलांच्या संगोपनाची आणि त्यांच्या उज्ज्वल भवितव्याची जबाबदारी समर्थपणे पेलणाऱ्या सोनल विजय सोनावणे यांची कहाणी अशीच प्रेरणादायी आहे. दुःखाने आयुष्याला वेगळे वळण दिले, तरीही मुलांना स्वाभिमानाने जगायला शिकवायचे आणि स्वतःच्या पायावर उभे करायचे, हा निर्धार त्यांनी कायम ठेवला. त्यांची जिद्द आणि चिकाटीच्या जाेरावर इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस (ITBP) दलात निवड झाली आहे..UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...मुंबईत शिक्षण; मेहनतीने मिळवलेले यशसोनल सोनावणे यांचे माहेर कोरेगाव तालुक्यातील नांदवळ, तर सासर वाई तालुक्यातील विरामाडे येथे आहे. त्यांचे बालपण मुंबईत गेले. मुंबईतील धर्मवीर संभाजी विद्यालयातून त्यांनी दहावीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केले. दहावीमध्ये ६० टक्के, बारावीमध्ये ५९ टक्के, तर वाणिज्य शाखेतील पदवी अर्थात बी.कॉम. परीक्षेत ७० टक्के गुण मिळवत त्यांनी शिक्षण पूर्ण केले.त्यांचे वडील रवींद्र मारुती पवार हे मुंबईत बेस्टमध्ये कार्यरत होते, तर आई संगीता रवींद्र पवार या गृहिणी आहेत. भाऊ अभिजित रवींद्र पवार याचाही त्यांना आधार लाभला. माहेरच्या कुटुंबाने दिलेल्या संस्कारांमुळे आणि पाठिंब्यामुळे सोनल यांना आयुष्यातील आव्हानांचा सामना करण्याचे बळ मिळाले. माहेर काेरेगाव तालुक्यातील नांदवळ तर सासर वाई तालुक्यातील विरामाडे आहे..पतीच्या निधनाने आयुष्य बदललेसोनल यांचे पती विजय सोनावणे हे इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस (ITBP) दलात केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीत सुमारे १९ वर्षे सेवेत होते. देशसेवेचे कर्तव्य बजावत असलेल्या विजय यांचे १९ सप्टेंबर २०२४ रोजी अपघाती निधन झाले. या घटनेने सोनल यांच्या आयुष्याला मोठा धक्का बसला. दोन लहान मुलांच्या डोक्यावरील वडिलांचे छत्र हरपले. एका बाजूला पतीच्या निधनाचे दुःख, तर दुसऱ्या बाजूला मुलांच्या भविष्याची चिंता, अशा कठीण परिस्थितीला त्यांना सामोरे जावे लागले. मात्र, या संकटापुढे हार न मानता मुलांसाठी खंबीरपणे उभे राहण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला..मुलांना स्वाभिमानाने घडवण्याचा निर्धारसोनल यांना स्वराज आणि हिंदवी ही दोन मुले आहेत. मोठा मुलगा स्वराज दहा वर्षांचा, तर लहान मुलगी हिंदवी सात वर्षांची आहे. पतीच्या निधनानंतर या दोघांचे संगोपन, शिक्षण आणि त्यांना चांगले संस्कार देण्याची जबाबदारी सोनल यांच्यावर आली. मुलांना केवळ शिक्षण द्यायचे नाही, तर त्यांना स्वाभिमानाने जगायला शिकवायचे, स्वतःच्या पायावर उभे करायचे आणि आयुष्यात कोणत्याही परिस्थितीत हार न मानण्याची शिकवण द्यायची, असे त्यांचे ध्येय आहे. पतीसोबत पाहिलेली स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी त्या सातत्याने प्रयत्नशील आहेत..माहेरच्या कुटुंबाची साथ ठरली ताकदया कठीण प्रवासात सोनल यांना माहेरच्या संपूर्ण कुटुंबाने मोलाची साथ दिली. आई-वडील, भाऊ आणि इतर कुटुंबीयांच्या पाठिंब्यामुळे त्यांना संकटाचा सामना करण्याचे बळ मिळाले. विशेष म्हणजे, मोठा मुलगा स्वराज यानेही त्यांना मोठा मानसिक आधार दिला. लहान वयातही मुलाने दिलेली साथ आणि त्याच्यासाठी काहीतरी चांगले घडवण्याची प्रेरणा सोनल यांच्यासाठी महत्त्वाची ठरली. .संघर्षातून उभे राहण्याची प्रेरणापतीच्या निधनानंतर आयुष्य नव्याने उभे करणे सोपे नव्हते. मात्र, दुःखात अडकून न राहता मुलांच्या भविष्यासाठी कष्ट करण्याचा मार्ग सोनल यांनी निवडला. त्यांच्या प्रवासात जिद्द, कुटुंबाची साथ आणि मुलांवरील प्रेम यांचा महत्त्वाचा वाटा आहे. प्रतिकूल परिस्थितीतही स्वतःला सावरणे, जबाबदाऱ्या स्वीकारणे आणि मुलांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी प्रयत्न करत राहणे, हीच सोनल सोनावणे यांच्या संघर्षाची खरी ओळख आहे. त्यांच्या या प्रवासातून संकट कितीही मोठे असले, तरी जिद्द आणि माणसांची साथ असेल तर नव्याने उभे राहण्याचे बळ मिळू शकते, हा प्रेरणादायी संदेश मिळतो..Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...“मी खूप कष्टाने, मेहनतीने आणि जिद्दीने हे सर्व करत आहे. या प्रवासात माझ्या माहेरच्या संपूर्ण कुटुंबाने मला खूप साथ दिली. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे माझ्या मुलाने मला खूप आधार दिला. पतीच्या निधनानंतर मुलांना स्वाभिमानाने जगायला शिकवायचे आणि आमची स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी त्यांना सक्षम बनवायचे, हा माझा प्रयत्न आहे,” सोनल विजय सोनावणे, इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.