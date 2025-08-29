सातारा : अभिजात मराठी भाषेचा उत्सव असलेले अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन म्हणजे महाराष्ट्राच्या साहित्य अन् सांस्कृतिक जडणघडणीतील एक महत्त्वाचे पान. पुढील वर्षी साताऱ्यात होणाऱ्या ९९ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या पार्श्वभूमीवर साताऱ्यातील खण आळीतील पाठकजी कुटुंबीयांनी साहित्य संमेलनाच्या विशेष सजावटीद्वारे त्यांच्या घरी ‘ज्ञानगणेश’ साकारला आहे. त्याची मोठी चर्चा सध्या होत आहे. .karad News: 'कचरा वेचताना सापडलेली तीन तोळ्यांची अंगठी परत'; मलकापुरातील कर्मचाऱ्यांचा प्रामाणिकपणा.‘संगीत गणेश’, ‘क्रीडा गणेश’, ‘अर्थ गणेश’, ‘वारली गणेश’ आदी संकल्पनांवर यापूर्वी पाठकजी कुटुंबीयांनी आकर्षक सजावटी साकारल्या असून, हे सजावटींचे सलग दहावे वर्ष आहे. महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे कोषाध्यक्ष विनोद कुलकर्णी, मसाप पुणेचे कार्यवाह शिरीष चिटणीस, मसाप शाहूपुरी शाखेचे अध्यक्ष नंदकुमार सावंत, ज्येष्ठ साहित्यिक डॉ. राजेंद्र माने यांनी या सजावटीचे गुरुवारी (ता. २८) औपचारिक उद्घाटन केले..सजावटीमध्ये काय?सजावटीमध्ये ग्रंथदिंडी, साहित्य संमेलन मंडप, पुस्तकांचे स्टॉल, कविकट्टा आणि इतर विविध परिसंवादासाठी उभारल्या जाणाऱ्या व्यासपीठांची लघुरूपे साकारली आहेत. आतापर्यंत झालेल्या ९८ साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षांची छायाचित्रेही एकत्र करण्यात आली आहेत. साहित्य संमेलन साताऱ्यात होत असल्यामुळे साताऱ्यातील प्रमुख लेखकांच्या पुस्तकांची मुखपृष्ठे, साताऱ्यातील लेखक- कवींची यादी, साताऱ्यात झालेल्या साहित्य संमेलनांमधील अध्यक्षांचे विचार, साहित्य संमेलनावरील पुस्तकांची मुखपृष्ठे, संमेलन अध्यक्षांची माहिती देणारी दिनदर्शिका आदी गोष्टीही सजावटीमध्ये मांडण्यात आल्या आहेत. प्रस्तावित संमेलनाची निमंत्रण पत्रिका आणि संमेलनानंतर होणाऱ्या स्मरणिकेचे संकल्पचित्रही साकारले आहे. साहित्य संमेलनाची ही नगरी साताऱ्यातील ज्येष्ठ कलाशिक्षक शेखर हसबनीस आणि त्यांची कन्या श्वेता यांच्या प्रयत्नांतून साकारली आहे, तर ९८ संमेलनाध्यक्षांच्या छायाचित्रांच्या संकलनाचे काम ज्येष्ठ छायाचित्रकार नरेंद्र जाधव यांनी केले आहे. साहित्यिक आणि इतर संदर्भांसाठी श्रीमंत छत्रपती प्रतापसिंह महाराज (थोरले) नगरवाचनालयाच्या सेवकवर्गाचे सहकार्य लाभले असून, चंद्रकांत चिंचकर आणि सारंग किरपेकर यांनी डिझाईन आणि डीटीपी साह्य केले आहे. संमेलनविषयक पुस्तकांसाठी पुण्याचे ज्येष्ठ साहित्यिक रवींद्र गुर्जर आणि डोंबिवलीचे ज्येष्ठ लेखक- समीक्षक रविप्रकाश कुलकर्णी यांची मदत झाली..‘अभिजात मराठीसाठी प्रयत्न’यावेळी शिरीष चिटणीस यांनी पाठकजी कुटुंबाच्या उपक्रमाचे कौतुक केले. ‘‘या प्रकारच्या उपक्रमातून अभिजात मराठी भाषेची गोडी लावण्यासाठी निश्चित प्रयत्न होतील,’’ असे ते म्हणाले. मराठी साहित्य संमेलनाच्या वातावरणनिर्मितीसाठी केलेला उपक्रम कौतुकास्पद असल्याचे डॉ. राजेंद्र माने यांनी सांगितले. ९९ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या पार्श्वभूमीवर पाठकजी कुटुंबीयांनी केलेली गणेश सजावट कौतुकास्पद आहे. येणारे संमेलन यशस्वी होण्यासाठी प्रत्येक सातारकराने त्यात सहभागी व्हावे, असे आवाहन विनोद कुलकर्णी यांनी केले..Satara News:'सातारा जिल्ह्यात बालमृत्यू दरात घट'; गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तीन टक्के प्रमाण कमी, आरोग्य यंत्रणांच्या प्रयत्नांना यश.मराठी भाषेला साहित्य संमेलनाची मोठी परंपरा आहे. ही परंपरा गणेशापुढील सजावटीच्या रूपाने मांडण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. मराठी भाषेची आवड आजच्या पिढीमध्ये यावी, या हेतूने ही सजावट साकारली. ती सातारकरांनाही भावल्याचे मोठे समाधान वाटते.- पद्माकर पाठकजी, सजावटीची संकल्पना मांडणारे ज्येष्ठ लेखक- समीक्षक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.