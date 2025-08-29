सातारा

Satara News: 'साताऱ्यात साकारली साहित्य संमेलनाची विशेष सजावट'; पाठकजी कुटुंबीयांचा ‘ज्ञानगणेश’ चर्चेत, विविध संकल्‍पना सादर करण्‍याचे दहावे वर्ष

Satara Hosts Unique Literary Fest Decoration: साताऱ्यातील प्रमुख लेखकांच्या पुस्तकांची मुखपृष्ठे, साताऱ्यातील लेखक- कवींची यादी, साताऱ्यात झालेल्या साहित्य संमेलनांमधील अध्यक्षांचे विचार, साहित्य संमेलनावरील पुस्तकांची मुखपृष्ठे, संमेलन अध्यक्षांची माहिती देणारी दिनदर्शिका आदी गोष्टीही सजावटीमध्ये मांडण्यात आल्या आहेत.
10th Year of Innovative Concepts: Satara Lit Fest Showcases Special Décor
सातारा : अभिजात मराठी भाषेचा उत्सव असलेले अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन म्हणजे महाराष्ट्राच्या साहित्‍य अन्‌ सांस्कृतिक जडणघडणीतील एक महत्त्वाचे पान. पुढील वर्षी साताऱ्यात होणाऱ्या ९९ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या पार्श्वभूमीवर साताऱ्यातील खण आळीतील पाठकजी कुटुंबीयांनी साहित्य संमेलनाच्‍या विशेष सजावटीद्वारे त्‍यांच्‍या घरी ‘ज्ञानगणेश’ साकारला आहे. त्‍याची मोठी चर्चा सध्‍या होत आहे.

