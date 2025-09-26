सातारा

Navratri festival 2025: 'किरणोत्‍सवाने तेजाळली भुईंजची महालक्ष्‍मी'; नवरात्रोत्‍सवामुळे आरतीसाठी आलेल्‍या भाविकांचा जल्‍लोष, सुप्रभाती दर्शनाची पर्वणी

Sun Rays Illuminate Bhuinj’s Mahalaxmi: गुरुवारी सकाळी सहा वाजता महालक्ष्मीच्‍या उत्सवमूर्तीवर सूर्यकिरणांनी अभिषेक घातला आणि हा सोहळा अनुभवणाऱ्या भाविकांनी एकच जयजयकार केला. नवरात्रोत्‍सवाच्‍या चौथ्या माळेत देवीच्या शिरावर व कपाळी या सूर्यकिरणांनी जेव्हा स्पर्श केला.
"Sun rays blessing Goddess Mahalaxmi during the Kironotsav at Bhuinj temple."

भुईंज : प्राचीन व वास्तुरचनेचा अद्‌भूत नमुना असलेले मंदिर आणि पौराणिक कथेचा ठेवा लाभलेल्या भुईंज येथील महालक्ष्मी मंदिराच्या दर्शनासाठी भाविकांची गर्दी आणि उत्साह ओसंडून वाहत असतानाच आज सुप्रभाती येथील मूर्तीला सूर्यकिरणांचा स्पर्श झाल्याने भाविकांनी या किरणोत्‍सव काळात एकच जयजयकार केला.

