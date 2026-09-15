सातारा

ST Bus: एसटी प्रवाशांसाठी मोठा दिलासा! NCMC कार्डचा बॅलन्स संपला तरी चिंता नको; बसमध्येच वाहकांकडून करता येणार टॉपअप

ST Conductors Can Now Recharge NCMC Cards During Bus Travel: बसमध्येच एनसीएमसी टॉपअपची सुविधा; महिला व ज्येष्ठांसह सर्व एसटी प्रवाशांना सवलतीचा लाभ घेणे होणार अधिक सुलभ
ST Bus Passengers Get Big Relief as NCMC Card Top Up Recharge Facility Starts Through Conductors During Travel

ST Bus Passengers Get Big Relief as NCMC Card Top Up Recharge Facility Starts Through Conductors During Travel

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सकाळ वृत्तसेवा
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सातारा : गणेश आगमनाच्या पहिल्याच दिवशी एसटीच्या सवलतीच्या प्रवासात येणारे विघ्न दूर करण्यासाठी महामंडळाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. नवीन प्रक्रियेत आता प्रवाशांना एनसीएमसी कार्डचे ‘टॉपअप’ रिचार्ज आता एसटीच्या वाहकांकडूनच करून घेता येणार आहे.

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