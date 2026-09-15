ST Bus: एसटी प्रवाशांसाठी मोठा दिलासा! NCMC कार्डचा बॅलन्स संपला तरी चिंता नको; बसमध्येच वाहकांकडून करता येणार टॉपअप

सातारा : गणेश आगमनाच्या पहिल्याच दिवशी एसटीच्या सवलतीच्या प्रवासात येणारे विघ्न दूर करण्यासाठी महामंडळाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. नवीन प्रक्रियेत आता प्रवाशांना एनसीएमसी कार्डचे ‘टॉपअप’ रिचार्ज आता एसटीच्या वाहकांकडूनच करून घेता येणार आहे. .Indian Army Success Story: शेतकरी कुटुंबातील हर्षची भरारी! वयाच्या २४व्या वर्षी भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट; आई गृहिणी, वडील शेतकरी, मुलाची प्रेरणादायी काहाणी.या नव्या बदलामुळे एनसीएमसी कार्डमध्ये बॅलन्स नसल्याने सवलतीच्या लाभापासून वंचित राहणे, कार्ड रिचार्जसाठी प्रवाशांची होणारी धावपळ आणि डेपोंमध्ये लागणाऱ्या रांगा आता कमी होणार आहेत. विशेषतः महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांना या सुविधेमुळे दिलासा मिळाला आहे..राज्य परिवहन महामंडळाने एक सप्टेंबरपासून महिला आणि ६५ ते ७५ वयोगटातील ज्येष्ठ नागरिकांना एसटी प्रवासातील सवलतीसाठी एनसीएमसी कार्ड अनिवार्य केले होते. मात्र, कार्डमध्ये पुरेसा बॅलन्स नसल्याने प्रवाशांना अडचणींचा सामना करावा लागत होता. काही ठिकाणी कार्ड रिचार्ज करण्यासाठी प्रवाशांना डेपो अथवा संबंधित केंद्रावर जावे लागत होते. त्यामुळे सवलतीच्या प्रवासाऐवजी पूर्ण तिकीट काढण्याची वेळही काही प्रवाशांवर आली. .तर, अनेक ठिकाणी सुटे पैसे नसल्याने प्रवाशांना एसटीतून खाली देखील उतरावे लागले होते. ही गैरसोय दूर करण्यासाठी महामंडळाकडून आता वाहकांमार्फतच एनसीएमसी कार्ड ‘टॉपअप’ची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामुळे बसमध्ये प्रवास करतानाच आवश्यकतेनुसार कार्डमध्ये रक्कम भरता येणार आहे. सवलतीच्या तिकिटासाठी प्रवाशांना स्वतंत्रपणे रिचार्ज करण्याची धावपळ करावी लागणार नाही..महामंडळाचा महसूलही वाढणारऐन गणेशोत्सवात टॉप अप रिचार्ज सुविधा उपलब्ध झाल्याने मागील दोन आठवड्यांपासून प्रवाशांना होणारा नाहक मनस्ताप कमी झाला आहे. या सणात एसटीला मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होणार असल्याने प्रवाशांना रिचार्जवरुन अडचणींना सामोरे जावे लागले असते. मात्र, ही सुविधा उपलब्ध झाल्याने महामंडळाच्या महसुलातही वाढ होणार आहे..‘भीम’ ॲपद्वारेही रिचार्ज शक्यप्रवाशांना भीम ॲपद्वारेही एनसीएमसी कार्ड ‘टॉपअप’ करता येणार आहे. कार्डच्या मागील बाजूस असलेल्या ‘क्यूआर’ कोडच्या माध्यमातून ही प्रक्रिया करता येणार आहे. त्यामुळे डिजिटल सुविधांचा वापर करणाऱ्या प्रवाशांनाही घरबसल्या कार्ड रिचार्ज करणे शक्य होणार आहे..Army Success Story: आई सीआयएसएफ अधिकारी, वडील शेतकरी; ऋषिकेशने निवडला सैन्याचा मार्ग, चौथ्या प्रयत्नात मिळवले लेफ्टनंटपद.एनसीएमसी कार्डमध्ये बॅलन्स संपल्यानंतर रिचार्ज करण्यासाठी डेपो अथवा अन्य केंद्रांवर जावे लागत असल्याने प्रवाशांची गैरसोय झाली होती. आता वाहकांकडूनच ‘टॉपअप’ची सुविधा उपलब्ध झाल्याने ही धावपळ कमी होणार आहे. महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांना प्रवासाच्या वेळीच कार्डमध्ये आवश्यक रक्कम भरता येणार असल्याने सवलतीचा लाभ घेणे अधिक सोपे होणार आहे.- ज्योती गायकवाड, विभाग नियंत्रक, सातारा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.