सातारा

MP Nilesh Lanke: राज्याची तिजोरी जनतेच्याच हाती: खासदार नीलेश लंके, कातरखटावमधील राष्ट्रवादीच्या सभेत नेमकं काय म्हणाले?

NCP election meeting Katarkhatav highlights: खासदार लंके यांचे विधान: तिजोरी जनतेच्या हातीच
MP Nilesh Lanke addressing a Nationalist Congress Party rally at Katarkhatav.

MP Nilesh Lanke addressing a Nationalist Congress Party rally at Katarkhatav.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कातरखटाव: सरकार जनतेच्या पैशावर चालतं. त्यामुळे कुणी म्हणतं असेल तिजोरी माझ्या हातात आहे, तर तसं नसून तिजोरी जनतेच्या हातात आहे. समाजासाठी काम करणारा, समस्यांची जाणीव असणारा, व्हिजन असणारा व सर्वांना बरोबर घेऊन चालणारा उमेदवार मिळाला, तर परिसराचा विकास होतो, असे प्रतिपादन खासदार नीलेश लंके यांनी केले.

Loading content, please wait...
Satara
NCP
political
election
district
Nilesh lanke
Maharashtra Politics

Related Stories

No stories found.