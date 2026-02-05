MP Nilesh Lanke: राज्याची तिजोरी जनतेच्याच हाती: खासदार नीलेश लंके, कातरखटावमधील राष्ट्रवादीच्या सभेत नेमकं काय म्हणाले?

कातरखटाव: सरकार जनतेच्या पैशावर चालतं. त्यामुळे कुणी म्हणतं असेल तिजोरी माझ्या हातात आहे, तर तसं नसून तिजोरी जनतेच्या हातात आहे. समाजासाठी काम करणारा, समस्यांची जाणीव असणारा, व्हिजन असणारा व सर्वांना बरोबर घेऊन चालणारा उमेदवार मिळाला, तर परिसराचा विकास होतो, असे प्रतिपादन खासदार नीलेश लंके यांनी केले..Pune News: कर्तव्याचा 'राजेशाही' सन्मान! ३६ वर्षे साहेबांची गाडी चालवणाऱ्या चालकाला प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी स्वतः गाडी चालवत घरी सोडलं.कातरखटाव गटातील राष्ट्रवादीचे उमेदवारांसाठी आयोजित सभेत ते बोलत होते. यावेळी अभयसिंह जगताप, राहुल निकम, आरती दुबळे, अजय सानप, सिनेअभिनेता किरण माने, जिल्हा बँकेचे संचालक अर्जुनराव खाडे, मकरंद बोडके, सदाशिव खाडे, विजय शिंदे, तानाजी बागल आदी मान्यवर उपस्थित होते..किरण माने म्हणाले, ‘‘भली माणसं राजकारणात आली, तरंच आपल्या भागाचं भलं होईल. परिवर्तनाची आस अन् विकासाचा ध्यास असणाऱ्या या उमेदवाराला निवडून देणं आपलं कर्तव्य आहे. तुमचं एक मत खूप मोठं परिवर्तन घडवून आणणार आहे. त्यामुळे लोकशाही टिकवण्यासाठी सहकार्य करा.’’.सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य... अभयसिंह जगताप म्हणाले, ‘‘मतं मागताना विरोधक केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून केलेल्या कामाचे उदाहरण देतात; पण ही निवडणूक जिल्हा परिषदेची आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेची कामं काय आहेत, हे तरी समजून घ्या. शिक्षण, आरोग्य, महिला व बालकल्याण, नळ पाणी पुरवठा, स्वच्छता ही कामे जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत येतात. महिलांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याची कणसेवाडीतून सुरुवात केली आहे.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.