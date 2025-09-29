सातारा

Karad Crime: 'कऱ्हाडला चोरीस गेलेले मोबाईल परत'; २२ तक्रारदारांचे सात लाख रुपयांचे मोबाईल केले हस्तगत

Karhad Police Retrieve Stolen Mobile Phones: कर्नाटकासह कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, अहिल्यानगर, सोलापूर, पुणे जिल्ह्यांतून तांत्रिक विश्लेषणाद्वारे माहिती घेऊन तब्बल सात लाख रुपयांचे मोबाईल संच प्राप्त केले. संबंधित मोबाईलच्या मूळ मालकांना ते परत दिले. मोबाईल संच परत मिळाल्याने तक्रारदारांनी समाधन व्यक्त केले.
Karhad police recovering stolen mobile phones worth ₹7 lakh and returning them to their rightful owners.

कऱ्हाड: तालुका पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतून चोरीस गेलेले २२ तक्रारदारांचे सात लाख रुपयांचे मोबाईल मूळ मालकांना तालुका पोलिस निरीक्षक महेंद्र जगताप यांच्या हस्ते परत देण्यात आले. पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक डॉ. वैशाली कडूकर यांनी पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीतील तक्रारदारांचे गहाळ झालेल्या मोबाईलचा शोध घेण्याबाबत सूचना दिल्या होत्या.

