Historical Sculpture Research: 'वेळापुरात छत्रपती शाहूंच्या दगडी शिल्पाचा शोध'; ऐतिहासिक ठेवा; इतिहास अभ्यासक अमर साळुंखे यांची कामगिरी..

Stone Sculpture of Chhatrapati Shahu Discovered at Velapur: अमर साळुंखे हे सातारा तालुक्यातील पिलाणी या गावचे रहिवासी आहेत. इतिहास अभ्यासक म्हणून त्यांची ख्याती आहे. सध्या मुंबईत कार्यरत असलेल्या साळुंखे यांनी आजवर शिवछत्रपतींसह अन्य ऐतिहासिक शिल्पांचा शोध लावला आहे.
Historian Amar Salunkhe with the newly discovered stone sculpture of Chhatrapati Shahu at Velapur.

सकाळ वृत्तसेवा
नागठाणे : युवा इतिहास अभ्यासक अमर साळुंखे यांच्या प्रयत्नातून वेळापूर (ता. माळशिरस, जि. सोलापूर) येथे छत्रपती शाहू महाराज यांच्या तत्कालीन दगडी शिल्पाचा शोध लागला आहे. इतिहास संशोधनाच्या दृष्टीने हा महत्त्वपूर्ण ठेवा मानला जात आहे.

