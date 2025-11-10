Historical Sculpture Research: 'वेळापुरात छत्रपती शाहूंच्या दगडी शिल्पाचा शोध'; ऐतिहासिक ठेवा; इतिहास अभ्यासक अमर साळुंखे यांची कामगिरी..

नागठाणे : युवा इतिहास अभ्यासक अमर साळुंखे यांच्या प्रयत्नातून वेळापूर (ता. माळशिरस, जि. सोलापूर) येथे छत्रपती शाहू महाराज यांच्या तत्कालीन दगडी शिल्पाचा शोध लागला आहे. इतिहास संशोधनाच्या दृष्टीने हा महत्त्वपूर्ण ठेवा मानला जात आहे..Pune News: 'काचळवाडीला जेरबंद बिबट्याचा सुटकेसाठी दोन बिबट्यांकडून प्रयत्न'; ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण.अमर साळुंखे हे सातारा तालुक्यातील पिलाणी या गावचे रहिवासी आहेत. इतिहास अभ्यासक म्हणून त्यांची ख्याती आहे. सध्या मुंबईत कार्यरत असलेल्या साळुंखे यांनी आजवर शिवछत्रपतींसह अन्य ऐतिहासिक शिल्पांचा शोध लावला आहे. इतिहास विषयावर विपुल लेखनही केले आहे. अलीकडील इतिहास अभ्यास दौऱ्यात त्यांनी छत्रपती शाहू महाराजांच्या दगडी शिल्पाचा शोध लावला आहे. वेळापूर येथील खंडोबा मंदिरात त्यांना हे शिल्प आढळून आले आहे. त्यात छत्रपती शाहू हे आपल्या तोलदार घोड्यावर स्वार आहेत. घोडा विशेष आभूषणांनी सजलेला आहे. .घोड्यावर स्वार असलेल्या शाहूंच्या कानात बाळी, गळ्यात उच्च कोटीची माळ अन् डाव्या हातात घोड्याचा लगाम आहे. त्यांच्या उजव्या हातात धोक्याच्या दोरीचे टोक आहे. ओठावर भरदार मिशा अन् कपाळी गंध आहे. घोड्याच्या समोर आबदागीर हातात अब्दागिरी घेऊन उभा आहे. पाठीमागे एक सेवक उभा आहे. आजवर हे खंडोबाचे शिल्प म्हणून ओळखले जात असल्याची माहिती श्री. साळुंखे यांनी दिली. उल्लेखनीय म्हणजे छत्रपती शाहूंच्या ऐन तारुण्यातील हे शिल्प असल्याचे त्यांनी नमूद केले. इतिहास अभ्यासक रवी मोरे, अजय जाधवराव, सुरेश जाधव यांनीही हे शिल्प छत्रपती शाहू महाराजांचे असल्याबाबत दुजोरा दिला आहे..छत्रपती शाहू महाराजांचे शिल्प हा इतिहास संशोधनाच्या दृष्टीने मिळालेला मोठा अनमोल ठेवा आहे. या शिल्पामुळे छत्रपती शाहू महाराजांच्या पृथ्वीमोल शिल्पांमध्ये भर पडली आहे.- अमर साळुंखे, इतिहास संशोधक.MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...इतिहासाची आवडअमर साळुंखे यांनी मराठ्यांच्या दक्षिणेतील पाऊलखुणा अन् जिंजी : मराठ्यांची दक्षिणेतील राजधानी या दोन पुस्तकांचे लेखन केले आहे. त्यांच्या दक्षिण दिग्विजय, दख्खन देशीचे स्वामी या पुस्तकांचे लेखन प्रकाशनाच्या वाटेवर आहे. ऐतिहासिक स्थळांच्या सुमारे ८० हजार छायाचित्रांचा संग्रह त्यांनी जपला आहे. पाचशेहून अधिक किल्ले भटकंती तसेच एक हजाराहून अधिक ऐतिहासिक स्थळांना त्यांनी भेटी दिल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.