Vaishali Rajmane: इंधनाच्या साठेबाजांवर कठोर कारवाई करणार: वैशाली राजमाने; नियमांचे उल्लंघन केल्यास पंपाचा परवाना रद्द करण्याची शिफारस!

सातारा: जिल्ह्यात पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरवठा व साठा मुबलक प्रमाणात आहे. त्यामुळे नागरिकांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये. या पार्श्वभूमीवर इंधनाची साठेबाजी किंवा काळाबाजार करणाऱ्यांविरुद्ध कोणतीही पूर्वसूचना न देता कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या पेट्रोल पंपांचा परवाना कायमस्वरूपी रद्द करण्याची शिफारस केली जाणार आहे, असा इशारा जिल्हा पुरवठा अधिकारी वैशाली राजमाने यांनी दिला आहे. .यासंदर्भात राजमाने यांनी दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले, की आयओसीएल, बीपीसीएल आणि एचपीसीएल या तिन्ही ऑइल कंपन्यांच्या सेल्स ऑफिसरनी जिल्ह्यात इंधनाचा कोणताही तुटवडा नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. काही पेट्रोल पंपांवर इंधन उपलब्ध नसल्याचे चित्र दिसत आहे. .मात्र, ते केवळ 'ॲडव्हान्स पेमेंट सिस्टीम'मुळे झालेली तांत्रिक अडचण असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले आहे. जिल्ह्यात कोठेही बेकायदेशीर इंधन विक्री किंवा साठेबाजी होत असल्यास तत्काळ जिल्हा पुरवठा कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन राजमाने यांनी केले आहे..बाटलीत इंधन देण्यावर बंदीसुरक्षेच्या कारणास्तव प्लॅस्टिकच्या बाटल्या, कॅन, ड्रम किंवा इतर अप्रमाणित कंटेनरमध्ये इंधन विक्री करण्यास जिल्हा प्रशासनाने बंदी घातली आहे. अशाप्रकारे इंधन साठवणे हे सुरक्षिततेच्या नियमांचे उल्लंघन असून, ते धोकादायक ठरू शकते, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.