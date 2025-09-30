सातारा

Sakal Relief Fund: 'सकाळ रिलिफ फंडाकडे मदतीचा ओघ'; सातारा जिल्ह्याच्या विविध भागांतून पूरग्रस्तांसाठी सरसावले अनेक हात

Satara Stands United: मराठवाड्यासह राज्यातील इतर काही जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. आपद्ग्रस्तांच्या मदतीसाठी धावून जाण्याची परंपरा ‘सकाळ रिलिफ फंड’ने कायम ठेवत समाजाला मदतीचे आवाहन केले होते. त्याला समाजातील दानशूरांकडून प्रतिसाद मिळत आहे.
Citizens from Satara contributing to the Sakal Relief Fund to support flood-affected families.

सातारा : अतिवृष्टीमुळे राज्यात मोठे नुकसान झाले आहे. ‘सकाळ’ माध्‍यम समूहाकडून पूरग्रस्तांसाठी मदतीचे आवाहन करण्‍यात आल्‍यानुसार, ‘सकाळ रिलिफ फंडा’कडे राज्यभरातून दानशूर व्यक्ती, संस्था, संघटना सढळ हाताने आर्थिक मदत करत आहेत. सातारा जिल्ह्यातूनही अशी मदत सुरू झाली आहे.

