Sakal Relief Fund: 'सकाळ रिलिफ फंडाकडे मदतीचा ओघ'; सातारा जिल्ह्याच्या विविध भागांतून पूरग्रस्तांसाठी सरसावले अनेक हात

सातारा : अतिवृष्टीमुळे राज्यात मोठे नुकसान झाले आहे. 'सकाळ' माध्यम समूहाकडून पूरग्रस्तांसाठी मदतीचे आवाहन करण्यात आल्यानुसार, 'सकाळ रिलिफ फंडा'कडे राज्यभरातून दानशूर व्यक्ती, संस्था, संघटना सढळ हाताने आर्थिक मदत करत आहेत. सातारा जिल्ह्यातूनही अशी मदत सुरू झाली आहे..Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.कऱ्हाड : मलकापूर येथील विवेक नरसप्पा रणसुभे यांनी १० हजारांचा धनादेश सकाळ रिलिफ फंडाकडे सुपूर्द केला. 'सकाळ'चे प्रिन्सिपल करस्पॉन्डंट सचिन शिंदे, वरिष्ठ बातमीदार हेमंत पवार, विनोद जामदार यांनी धनादेश स्वीकारला..मराठवाड्यासह राज्यातील इतर काही जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. आपद्ग्रस्तांच्या मदतीसाठी धावून जाण्याची परंपरा 'सकाळ रिलिफ फंड'ने कायम ठेवत समाजाला मदतीचे आवाहन केले होते. त्याला समाजातील दानशूरांकडून प्रतिसाद मिळत आहे. येथील श्री. रणसूभे यांनी आज दै. 'सकाळ'च्या येथील विभागीय कार्यालयात आपद्ग्रस्तांच्या मदतीसाठी दहा हजारांचा धनादेश सुपूर्द केला. या वेळी लक्ष्मण चव्हाण यांनी आभार मानले..कऱ्हाड मिलिटरी बॉइज हॉस्टेलच्या माजी विद्यार्थ्यांची सामाजिक बांधिलकीसातारा ः कऱ्हाड येथील मिलिटरी बॉइज हॉस्टेलमधील १९७५ ते १९८४ या कालावधीत राहिलेल्या माजी विद्यार्थ्यांनी नुकताच स्नेहमेळावा घेतला होता. त्यामध्ये देशाच्या विविध भागांत कार्यरत असलेले माजी विद्यार्थी सहभागी झाले होते. मेळाव्यात विविध कार्यक्रम घेण्यात आले..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.\rया कार्यक्रमासाठी सर्वांनी वर्गणी काढली होती. त्यातून त्यांनी मिलिटरी बॉइज हॉस्टेलला मदत केलीच, त्याचबरोबर पूरग्रस्तांच्यासाठी सकाळ रिलिफ फंडास मदत करण्याचे या माजी विद्यार्थ्यांनी ठरविले. त्यानुसार आज 'सकाळ'च्या सातारा कार्यालयात येऊन माजी विद्यार्थ्यांचे प्रतिनिधी शरद कुचेकर, बाळकृष्ण बर्गे, रफिक सय्यद, आनंदराव पवार यांनी २० हजार १६१ रुपयांचा धनादेश 'सकाळ'चे मुख्य बातमीदार प्रवीण जाधव यांनी स्वीकारला. सामाजिक बांधिलकीतून सकाळ रिलिफ फंडाकडे हा निधी पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी देत असल्याचे माजी विद्यार्थ्यांनी सांगितले..