Student Drowning: विद्यार्थ्याचा रिल्सच्या नादात बुडून मृत्यू; फलटण तालुक्यातील धक्कादायक घटना, कुटुंबियांचा आक्राेश!

सकाळ वृत्तसेवा
फलटण: सोशल मीडियावर रिल्स बनवण्याच्या नादात एका विद्यार्थ्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना सोलापूरमधील सिद्धेश्वर तलावात काल दुपारी चार वाजण्याच्या सुमारास घडली. सुरंजन रवींद्र शेडगे (कदम) (रा. अशोक चौक, सोलापूर, मूळ रा. राजाळे, ता. फलटण) असे बुडून मृत्यू झालेल्या विद्यार्थ्याचे नाव आहे. सोलापूर येथे तो डिप्लोमाचे शिक्षण घेत होता.

