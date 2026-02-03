Student Drowning: विद्यार्थ्याचा रिल्सच्या नादात बुडून मृत्यू; फलटण तालुक्यातील धक्कादायक घटना, कुटुंबियांचा आक्राेश!

फलटण: सोशल मीडियावर रिल्स बनवण्याच्या नादात एका विद्यार्थ्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना सोलापूरमधील सिद्धेश्वर तलावात काल दुपारी चार वाजण्याच्या सुमारास घडली. सुरंजन रवींद्र शेडगे (कदम) (रा. अशोक चौक, सोलापूर, मूळ रा. राजाळे, ता. फलटण) असे बुडून मृत्यू झालेल्या विद्यार्थ्याचे नाव आहे. सोलापूर येथे तो डिप्लोमाचे शिक्षण घेत होता. .सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...तो आपल्या बेलेराव व माळवदकर या दोन मित्रांसह पोहण्यासाठी काल सिद्धेश्वर तलावात गेला होता. गणपती घाट परिसरात मित्र शूटिंग करताना सुरंजने पाण्यात उडी मारली. मात्र, उडी मारताना त्याच्या नाकात तोंडात पाणी गेल्याने तो गटांगळ्या खाऊ लागला. त्याला वाचवण्यासाठी मित्र बेलेराव यांनीही पाण्यात उडी घेतली..पण तो सुद्धा बुडू लागल्याने परिस्थिती आणखीन गंभीर झाली. माळवदकर यांनी आरडाओरडा केल्याने स्थानिक नावाड्याने तत्काळ मदत करत बेलेराव याला वाचवले. मात्र, सुरंजन तलावाच्या मध्यभागी बुडाल्याने तो दिसेनासा झाला. घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दल, आपत्ती व्यवस्थापन पथक व पोलिसांनी अडीच तास शोध मोहीम राबवली;.Deputy CM Sunetra Pawar: उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आज कऱ्हाड दौऱ्यावर; विदीप जाधव यांच्याही कुटुंबीयांची भेट घेणार!.परंतु अंधारामुळे शोधकार्य थांबवावे लागले. सोमवारी सकाळी पुन्हा शोध सुरू करण्यात आला असता सुरंजन यांचा मृतदेह आढळून आला. सुरंजन हा एकुलता एक मुलगा असून, या घटनेमुळे कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.