सातारा

National Outdoor Competition: सुदेष्णा शिवणकरची तेलंगणात ‘सुवर्ण’ कामगिरी; राष्‍ट्रीय स्‍पर्धेत १०० मीटर धावण्यात साधली हॅट्‌ट्रिक..

Sudeshna Shivanakar Shines in Telangana: २३ वर्षांखालील गटात साताऱ्यातील सुदेष्णा हणमंत शिवणकरने १०० मीटर धावण्यात सुवर्णपदक पटकाविले. या स्पर्धेत तिने ११.६६ अशी वेळ नोंदविली. सुदेष्णाने वर्षातील तीन महत्त्‍वाच्‍या राष्ट्रीय स्पर्धांमध्‍ये पदकांची हॅट्‌ट्रिक साधली आहे.
Maharashtra’s Sudeshna Shivanakar celebrates her golden hat-trick in the 100m sprint at the Telangana National Athletics Championship.

Maharashtra’s Sudeshna Shivanakar celebrates her golden hat-trick in the 100m sprint at the Telangana National Athletics Championship.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सातारा : वारंगळ (तेलंगण) येथे सुरू असलेल्या खुल्या राष्ट्रीय मैदानी स्पर्धेत २३ वर्षांखालील गटात साताऱ्यातील सुदेष्णा हणमंत शिवणकरने १०० मीटर धावण्यात सुवर्णपदक पटकाविले. या स्पर्धेत तिने ११.६६ अशी वेळ नोंदविली. सुदेष्णाने वर्षातील तीन महत्त्‍वाच्‍या राष्ट्रीय स्पर्धांमध्‍ये पदकांची हॅट्‌ट्रिक साधली आहे.

Loading content, please wait...
Satara
Telangana
sports
district
athlete
county championship
Olympic gold medal
National
Athletics competition results
Indian athletics news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com