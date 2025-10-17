सातारा : वारंगळ (तेलंगण) येथे सुरू असलेल्या खुल्या राष्ट्रीय मैदानी स्पर्धेत २३ वर्षांखालील गटात साताऱ्यातील सुदेष्णा हणमंत शिवणकरने १०० मीटर धावण्यात सुवर्णपदक पटकाविले. या स्पर्धेत तिने ११.६६ अशी वेळ नोंदविली. सुदेष्णाने वर्षातील तीन महत्त्वाच्या राष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये पदकांची हॅट्ट्रिक साधली आहे. . जावळी तालुक्यातील खर्शी गावातील सुदेष्णा शिवणकर ही तेलंगण येथील नॅशनल ॲथलेटिक्स स्पर्धेत वेगवान धावपटू ठरली. तिने वर्षभरात उत्तराखंड येथे झालेल्या नॅशनल गेम्स स्पर्धेच्या १०० मीटरमध्ये सुवर्णपदक, रांची येथील सिनियर नॅशनल ॲथलेटिक्स चॅम्पियनशिपच्या १०० मीटरमध्ये रौप्यपदक आणि आता वारंगळ येथे २३ वर्षांखालील राष्ट्रीय स्पर्धेत पुन्हा १०० मीटरमध्ये सुवर्णपदक मिळवून पदकांची हॅट्ट्रिक केल्याची माहिती प्रशिक्षक बळवंत बाबर यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.