Satara News: ‘जयवंत’, ‘ग्रीन पॉवर’ला कारवाईचा इशारा; कारखान्यांना प्रादेशिक साखर सहसंचालक नीलिमा गायकवाड यांनी काढली पत्रे

Sugar Mills in Focus: राज्य शासनाचे महाराष्ट्र साखर कारखाने (क्षेत्र आरक्षण आणि गाळप व ऊस पुरवठा नियम) आदेश, १९८४ खंड चारमधील तरतुदीनुसार, साखर कारखान्यांना परवाना अधिकाऱ्यांनी गाळप परवाना दिल्याशिवाय साखर उत्पादन करता येणार नाही.
‘कोरेगाव: सातारा जिल्ह्यातील धावरवाडी (ता. कोरेगाव) येथील जयवंत शुगर व गोपूज (ता. खटाव) येथील ग्रीन पॉवर शुगर दोन खासगी साखर कारखान्यांनी गाळप हंगाम २०२५-२६ करिता परवानगी दिलेली नसताना गाळप सुरू करू नये, अन्यथा उचित कारवाई करण्याचा इशारा देणारी पत्रे पुणे विभागाच्या प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) नीलिमा गायकवाड यांनी काढली आहेत.

