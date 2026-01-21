कोरेगाव : ऊसतोडणी मजुराचा जेवणाचे आमिष दाखवत भोसे (ता. कोरेगाव) येथे निर्घृण खून करून मृतदेह उसाच्या फडात टाकल्याची घटना उघडकीस आली. जरंडेश्वर शुगर मिलच्या स्लीप बॉयने हे कृत्य केल्याची तक्रार आज येथील पोलिस ठाण्यात दाखल झाली असून, मच्छिंद्र अंबादास भोसले (वय ४१) असे मृताचे नाव आहे. .प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्यात ‘माण-विद्यापीठ चौक’ मेट्रो चाचणी यशस्वी; एकोणीस किलोमीटरचे काम पूर्ण, मार्चअखेरपर्यंत मार्ग होणार खुला...\rयाबाबत मृत मच्छिंद्र यांचा भाऊ गोरख अंबादास भोसले (रा. उखळवाडी, ता. शिरूर कासार, जि. बीड) यांनी येथील पोलिसात फिर्याद दिली आहे. त्यात म्हटले आहे, की १५ जानेवारीला सायंकाळी सात ते आज दुपारी अडीच यादरम्यान भोसे गावच्या हद्दीत सोळाबिगा नावाच्या शिवारातील राजेंद्र शामराव माने यांच्या उसाच्या शेतात टाकून दिल्याचे उघडकीस आले. .जरंडेश्वर शुगर मिलचा स्लीप बॉय अजय राजेंद्र माने (रा. भोसे, ता. कोरेगाव) याचे व माझ्या भावजयीचे प्रेमसंबंध असल्याचा संशय मृत भाऊ मच्छिंद्रला असल्याने तो अजयला वारंवार शिवीगाळ करीत असे. .MPSC Success Story: गटविकास अधिकाऱ्यांची एमपीएससीत यशस्वी झेप; सोनल शहांची जीएसटी असिस्टंट कमिशनरपदी निवड, नाेकरी करत यशाला गवसणी!.हा राग मनात धरून अजय माने याने मच्छिंद्रचा डोक्यात हत्याराने मारहाण करत खून केला आहे, तसेच पाय बांधून त्याचा मृतदेह शेतामध्ये लपवून ठेवला, अशी माझी अजय माने याच्याविरुद्ध तक्रार आहे, असेही फिर्यादीत म्हटले आहे. अधिक तपास कोरेगाव पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक प्रशांत हुले करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.