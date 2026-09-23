Protest News: येडेनिपाणी फाट्यावर ऊस वाहतूक रोखली;‘स्वाभिमानी शेतकरी’ कार्यकर्त्यांचे आंदोलन

इटकरे, : साखर कारखान्यांच्या हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर ऊसदराच्या प्रश्नावरून वाळवा तालुक्यात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आंदोलन तीव्र केले आहे. शेतकऱ्यांना उसाची पहिली उचल प्रतिटन पाच हजार रुपये मिळावी, या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी, ऊसदर जाहीर केल्याशिवाय, शेतकऱ्यांना योग्य पहिली उचल मिळाल्याशिवाय ऊस वाहतूक सुरू ठेवण्यास विरोध असल्याची भूमिका घेतली..ऊस वाहतूक करणारी वाहने थांबवून आंदोलन करण्यात आले. शेतकऱ्यांच्या वाढत्या उत्पादन खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर उसाला योग्य दर मिळणे गरजेचे आहे. खत, औषधे, मजुरी, मशागत तसेच वाहतूक खर्चात मोठी वाढ झाली असून, त्याचा विचार करून पहिली उचल समाधानकारक द्यावी, अशी मागणी कार्यकर्त्यांनी केली. उसाला पहिली उचल पाच हजार रुपये मिळाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, असा इशारा कार्यकर्त्यांनी दिला. ऊसदराचा प्रश्न मार्गी न लागल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही देण्यात आला..शेतकऱ्यांनो, जरा दम धरा, उसाचे क्षेत्र कमी आहे, उसाला सोन्याचा भाव मिळवून देऊ. साखरेची विक्री पाच ते साडेपाच हजार रुपये प्रतिक्विंटलच्या पुढे होत असताना सामान्य जनतेला साखर ६० ते ६५ रुपये किलोने मिळत आहे. तरीही साखर कारखानदार ऊस दराबाबत बोलत नाहीत. कारखानदार मात्र खुशाल ऊस वाहतूक करत आहेत. उसाची पहिली उचल निश्चित होईपर्यंत उसाची कांडी देणार नाही, ” - भागवत जाधव, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.