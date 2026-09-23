सातारा

Protest News: येडेनिपाणी फाट्यावर ऊस वाहतूक रोखली;‘स्वाभिमानी शेतकरी’ कार्यकर्त्यांचे आंदोलन

Swabhimani Shetkari Sanghatana Intensifies Protest:ऊसदर जाहीर होईपर्यंत येडेनिपाणी फाट्यावर ऊस वाहतूक बंद; स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची पाच हजार प्रतिटन पहिल्या उचलची ठाम मागणी
Protest News

Protest News

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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इटकरे, : साखर कारखान्यांच्या हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर ऊसदराच्या प्रश्नावरून वाळवा तालुक्यात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आंदोलन तीव्र केले आहे. शेतकऱ्यांना उसाची पहिली उचल प्रतिटन पाच हजार रुपये मिळावी, या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी, ऊसदर जाहीर केल्याशिवाय, शेतकऱ्यांना योग्य पहिली उचल मिळाल्याशिवाय ऊस वाहतूक सुरू ठेवण्यास विरोध असल्याची भूमिका घेतली.

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