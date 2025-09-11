सातारा

Karad Crime: 'सुमंगलनगरात तलवार हल्ला; कऱ्हाडला १२ जणांवर गुन्हा', परस्परविरोधी तक्रारी दाखल

Sword Attack in Karad’s Sumangalnagar: कार्वे नाका परिसरातील सुमंगलनगरमध्ये गफार मुल्ला यांच्या घराचे तिसऱ्या मजल्याच्या स्लॅबचे बांधकाम सुरू असताना तेथील कचरा खाली टाकला. तो कचरा फिरोज मोमीन याच्या अंगावर पडला. त्याचा राग मनात धरून फिरोज याचा पुतण्या उमर याच्यासह अन्य संशयित त्याठिकाणी आले.
Karad police file FIR against 12 after sword attack in Sumangalnagar.

Karad police file FIR against 12 after sword attack in Sumangalnagar.

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कऱ्हाड: घराचे बांधकाम सुरू असताना खाली टाकलेला कचरा अंगावर पडल्याच्या कारणावरून गोळेश्वर (ता. कऱ्हाड) येथील सुमंगलनगर परिसरात दोन गटांत मारामारी झाली. दोन्ही गटांतील युवकांनी यावेळी तलवार, कोयत्याने एकमेकास मारहाण केली. त्यात तिघे जण जखमी झाले. याप्रकरणी शहर पोलिस ठाण्यात परस्परविरोधी फिर्यादी दाखल झाल्या. दोन्ही गटांतील १२ जणांवर गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
Satara
police
crime
karad
FIR
attack
police case
violence
district
violent attack with sword

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com