Karad Crime: 'सुमंगलनगरात तलवार हल्ला; कऱ्हाडला १२ जणांवर गुन्हा', परस्परविरोधी तक्रारी दाखल

कऱ्हाड: घराचे बांधकाम सुरू असताना खाली टाकलेला कचरा अंगावर पडल्याच्या कारणावरून गोळेश्वर (ता. कऱ्हाड) येथील सुमंगलनगर परिसरात दोन गटांत मारामारी झाली. दोन्ही गटांतील युवकांनी यावेळी तलवार, कोयत्याने एकमेकास मारहाण केली. त्यात तिघे जण जखमी झाले. याप्रकरणी शहर पोलिस ठाण्यात परस्परविरोधी फिर्यादी दाखल झाल्या. दोन्ही गटांतील १२ जणांवर गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे..पोलिसांची माहिती अशी, कार्वे नाका परिसरातील सुमंगलनगरमध्ये गफार मुल्ला यांच्या घराचे तिसऱ्या मजल्याच्या स्लॅबचे बांधकाम सुरू असताना तेथील कचरा खाली टाकला. तो कचरा फिरोज मोमीन याच्या अंगावर पडला. त्याचा राग मनात धरून फिरोज याचा पुतण्या उमर याच्यासह अन्य संशयित त्याठिकाणी आले. त्या वेळी उमर याच्या हातात तलवारीसारखे शस्त्र होते. .संशयितांनी गफार मुल्ला यांच्या दंडावर तलवारीने वार करून लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केल्याची फिर्याद गफार मुल्ला (वय ३२) यांनी दिली आहे. त्यावरून उमर असलम मोमीन, अरफान फिरोज मोमीन, फिरोज रज्जाक मोमीन, अमानुल्ला रज्जाक मोमीन, आफताब अमानुल्ला मोमीन, असलम रज्जाक मोमीन, समीना मोमीन (सर्व रा. सुमंगलनगर-गोळेश्वर) यांच्यावर गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. .उमर अस्लम मोमीन यांनी दिलेल्या फिर्यादीत अंगावर कचरा का टाकला, याबाबतचा जाब विचारल्याच्या कारणावरून संशयितांनी कोयत्याने मारहाण केल्याचे म्हटले आहे. त्यांच्या फिर्यादीवरून अल्लाबुकस आमीन मुल्ला, इरफान अल्लाबक्ष मुल्ला, गफ्फार अल्लाबक्ष मुल्ला, जुबेर अल्लाबक्ष मुल्ला, इमरान अल्लाबक्ष मुल्ला यांच्यावर गुन्हा नोंद केला आहे. या मारहाणीत मोमीन जखमी झाले आहेत.