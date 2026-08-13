UPSC IFS Success Story: गावच्या शाळेतील लेकीची देशभर दखल! सुमती कदम भारतीय वनसेवेत राज्यात द्वितीय, देशात २६वी, जिद्दीची प्रेरणादायी यशोगाथा

-सुधीर जाधवसातारा : साध्या कुटुंबातून आलेल्या आणि ग्रामीण भागातील शाळेत शिक्षण घेतलेल्या सुमती यशवंत कदम हिने आपल्या मेहनतीच्या जोरावर भारतीय वनसेवा परीक्षेत उल्लेखनीय यश मिळविले. या परीक्षेत तिने महाराष्ट्रात द्वितीय क्रमांक, तर संपूर्ण देशात २६ वा क्रमांक पटकावून आपल्या कुटुंबासह गावाचे नाव उज्ज्वल केले आहे..UPSC Success Story: हातात आईचा फोटो घेऊन UPSC मुलाखतीला गेले; पैठणच्या विश्वास झारगड यांची CAPF मध्ये १४५वी रँक, कुटुंबीयांनी स्वप्नांना दिले पंख .सुमतीच्या यशामागे लहानपणापासूनची अभ्यासातील सातत्यपूर्ण कामगिरी महत्त्वाची ठरली. तिचे प्राथमिक शिक्षण कृष्णानगर येथील गोकूळ प्राथमिक शाळेत झाले. शालेय जीवनातच तिने गुणवत्ता सिद्ध केली. शिष्यवृत्ती परीक्षेसह दहावी आणि बारावीमध्येही तिने अव्वल यश मिळविले. अभ्यासातील हीच भक्कम पायाभरणी पुढील शैक्षणिक वाटचालीसाठी उपयुक्त ठरली.त्यानंतर सुमतीने बाबासाहेब आंबेडकर टेक्नॉलॉजिकल युनिव्हर्सिटीमधून बीटेकची पदवी संपादन केली. अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेत असतानाही आपल्या ध्येयावर लक्ष केंद्रित ठेवत तिने स्पर्धा परीक्षेची तयारी सुरू ठेवली. चिकाटी, सातत्य आणि नियोजनबद्ध अभ्यासाच्या जोरावर तिने भारतीय वनसेवा परीक्षेत दैदिप्यमान यश संपादन केले..सुमतीचे वडील यशवंत कदम हे सेवानिवृत्त लेखापाल असून आई गृहिणी आहे. कुटुंबाच्या पाठिंब्यासोबतच स्वतःच्या कष्टाला सुमतीने यशाची जोड दिली. ग्रामीण भागातील शाळेतून सुरू झालेला तिचा शैक्षणिक प्रवास आता भारतीय वनसेवेपर्यंत पोहोचला आहे..सुमतीची ही कामगिरी केवळ एका परीक्षेतील यश नाही, तर ग्रामीण विद्यार्थ्यांनीही मोठी स्वप्ने पाहून ती साकार करू शकतात, याचा प्रेरणादायी संदेश देणारी आहे. शालेय जीवनापासून सातत्याने अव्वल राहिलेल्या सुमतीने शिक्षणाच्या प्रत्येक टप्प्यावर स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आणि अखेर राष्ट्रीय स्तरावर आपल्या गुणवत्तेची छाप उमटवली..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.गोकूळ प्राथमिक शाळेतील एका विद्यार्थिनीपासून भारतीय वनसेवेतील यशस्वी उमेदवारापर्यंतचा सुमतीचा प्रवास हा मेहनत, सातत्य आणि ध्येयवेडाची प्रेरणादायी कहाणी ठरला आहे. शिष्यवृत्तीपासून दहावी, बारावीपर्यंत सातत्याने अव्वल कामगिरी करत सुमतीने आपल्या मेहनतीची चुणूक दाखविली. भारतीय वनसेवा परीक्षेतील तिचे यश हे जिद्द आणि सातत्याचे फलित आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.