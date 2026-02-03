सातारा
Deputy CM Sunetra Pawar: स्वत:ला सावरा, आम्ही तुमच्यासोबत; सुनेत्रा पवार विदीप जाधव यांच्या पत्नीचे सांत्वन करताना भावुक!
Emotional Moment During Sunetra Pawar Meeting: सुनेत्रा पवार यांची विदीप जाधव यांच्या कुटुंबीयांना भावनिक सांत्वनपर भेट
तरडगाव : आभाळभर दुःखाचा डोंगर पुढे असतानाही राज्याची धुरा समर्थपणे सांभाळण्यासाठी मी पुढे आली आहे. तशीच तू पण स्वतःला सावर. आम्ही सारे तुमच्या कुटुंबासोबत आहोत, अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी आज विदीप जाधव यांच्या कुटुंबीयांशी संवाद साधत, त्यांचे सांत्वन केले.