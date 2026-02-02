सातारा
Deputy CM Sunetra Pawar : उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांकडून अजितदादांच्या पावलावर पाऊल! कराडात प्रीतिसंगमावर यशवंतरावांना केलं अभिवादन!
Deputy CM Sunetra Pawar’s First Visit to Karad : नवनिर्वाचित उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी कराडमधील प्रीतिसंगमावर यशवंतराव चव्हाण यांना अभिवादन करत आपल्या पहिल्या दौऱ्याची सुरुवात केली.
Deputy CM Sunetra Pawar : राज्याच्या नवनिर्वाचित उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचा आज कराड येथे पहिलाच अधिकृत दौरा पार पडला. या दौऱ्याची सुरुवात त्यांनी कराड येथील प्रीतिसंगमावर राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या समाधीस्थळी अभिवादन करून केली.