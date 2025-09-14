सातारा

Superstition: अंधश्रद्धेचे आणखी किती बळी?

Deadly Cost of Blind Faith: अंधश्रद्धेविरुद्धच्या लढाईत युवकांनी सहभागी होऊन समाज अंधश्रद्धामुक्त करणे गरजेचे आहे. मार्डीतील संबंधित नातवाने येडे निपाणी येथील भोंदूबाबाकडे जाऊन मी आजीचा खून केला, तर पोलिस पकडणार नाहीत ना, असे विचारले. त्यावर भोंदूबाबाने कौल लावला.
Superstition claims yet another life – society questions: How many more victims?”

एकविसाव्या शतकातही अंधश्रद्धेची पाळेमुळे किती घट्ट आहेत. याचे उदाहरण माण तालुक्यातील मार्डी येथे अंधश्रद्धेच्या प्रकारातून नातवाने आजीचा खून केल्याने समोर आले. अंधश्रद्धेला किरकोळ समजणाऱ्या समाजाच्या डोळ्यात अंजन घालण्याचे काम या घटनेने अधोरेखित केले आहे. अंधश्रद्धेविरोधात कायदा असला, तरी ती पूर्णपणे हद्दपार झाली नसल्याचेच अशा घटनांतून स्पष्ट होते. त्यामुळे आणखी किती बळी गेल्यावर समाज, सरकार जागे होणार आहे.

-संजय शिंदे

