Superstition: अंधश्रद्धेचे आणखी किती बळी?

एकविसाव्या शतकातही अंधश्रद्धेची पाळेमुळे किती घट्ट आहेत. याचे उदाहरण माण तालुक्यातील मार्डी येथे अंधश्रद्धेच्या प्रकारातून नातवाने आजीचा खून केल्याने समोर आले. अंधश्रद्धेला किरकोळ समजणाऱ्या समाजाच्या डोळ्यात अंजन घालण्याचे काम या घटनेने अधोरेखित केले आहे. अंधश्रद्धेविरोधात कायदा असला, तरी ती पूर्णपणे हद्दपार झाली नसल्याचेच अशा घटनांतून स्पष्ट होते. त्यामुळे आणखी किती बळी गेल्यावर समाज, सरकार जागे होणार आहे. -संजय शिंदे.अंधश्रद्धा, बुवाबाजीला रोखायचे असेल तर तरुणांनी वैज्ञानिक पद्धतीने विचार करणे जरुरीचे आहे. अंधश्रद्धेविरुद्धच्या लढाईत युवकांनी सहभागी होऊन समाज अंधश्रद्धामुक्त करणे गरजेचे आहे. मार्डीतील संबंधित नातवाने येडे निपाणी येथील भोंदूबाबाकडे जाऊन मी आजीचा खून केला, तर पोलिस पकडणार नाहीत ना, असे विचारले. त्यावर भोंदूबाबाने कौल लावला. भोंदूने देवाने उजवा कौल दिल्याचे सांगून तू आजीचा खून केला, तरी पोलिस तुला पकडणार नाहीत. फक्त तू एकट्याने खून करायचा असे सांगितले. त्यानुसार नातवाने भोंदूबाबाच्या सांगण्यावरून आजीचा खून केला. .विशेष म्हणजे आजीचा खून करताना नातवाचे हात थरथरले कसे नाहीत. हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या घटनेमुळे अंधश्रद्धेची बीजे किती खोल रुजली आहेत हे उघड झाले आहे. लहान वयापासूनच विज्ञाननिष्ठेचे आणि निर्भयतेने संस्कार करणाऱ्या विविध यंत्रणा उभ्या करणे, याकडे अतिशय गांभीर्याने लक्ष देण्याची जरुरी आहे. शालेय शिक्षणात वैज्ञानिक दृष्टिकोन वाढविणारे पाठ जाणीवपूर्वक समाविष्ट करण्याची आवश्यकता आहे. अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठी सरकारने कायदा करून अद्याप बुवाबाजीचे प्रकार थांबलेले नाहीत. त्या उलट त्यांचे प्रस्थ वाढतानाच दिसते. बुवाबाजी, भानामती, चमत्कार, अंगात येणे या अंधश्रद्धांना थेट विरोध केला पाहिजे..मध्यंतरी शासनाने आदेश काढून प्रत्येक पोलिस ठाण्यात अंधश्रद्धा निर्मूलनाविषयी कक्ष स्थापन करण्याची सूचना केली होती; पण त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. हा कक्ष स्थापन करून जादूटोणाविरुद्ध कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी केल्यास अंधश्रद्धेतून होणारे अघोरी प्रकार टाळता येतील. फलटण तालुक्यातील विडणी येथे जानेवारीमध्ये झालेला खून हा अघोरी अंधश्रद्धेतून झाला का? याचा तपास पोलिसांनी करणे गरजेचे होते. जिल्ह्यात गेल्या काही महिन्यांपासून असे प्रकार वाढले आहेत..राज्य शासनाकडून जादूटोणा विरोधी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही. शासनाने महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा प्रतिबंध व उच्चाटन कायदा केला. मात्र, अद्यापही या कायद्याची नियमावली तयार करण्यात आली नाही. त्यामुळे कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याने दाखल गुन्ह्यांमध्येही हाताच्या बोटावर मोजता येतील, एवढ्याच शिक्षा झाल्याची स्थिती आहे. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती अनेक वर्षे सकारात्मक काम करत आहे. त्याला समाजाने पाठबळ न दिल्यास अंधश्रद्धेचे बळी वाढत जाण्याचा धोका आहे.