सातारा

Supriya Sule: ‘आधी जनतेला मदत करा, त्यानंतर निवडणुका घ्या’; दुष्काळावरून खासदार सुप्रिया सुळेंचा सरकारला सवाल

Supriya Sule Says Help People Before Holding Elections: ‘आधी जनतेला मदत करा, मग निवडणुका घ्या’; दुष्काळावरून सुप्रिया सुळेंचा सरकारला सवाल
MP Supriya Sule

MP Supriya Sule

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सकाळ वृत्तसेवा
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सातारा: राज्यात दुष्काळाची तीव्रता वाढत असताना सरकारचे लक्ष निवडणुकांवर आहे. शक्तिपीठ महामार्गासाठी एक लाख कोटी रुपये उभारण्याची तयारी असताना दुष्काळग्रस्त शेतकरी, विद्यार्थी आणि ग्रामीण जनतेसाठी निधीची कमतरता का भासते? असा प्रश्न उपस्थित करत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी भाजपवर टीका केली.

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