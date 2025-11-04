फलटण : महिला डॉक्टर आत्महत्याप्रकरणी आयपीएस अधिकारी तेजस्वी सातपुते यांच्या नेतृत्वाखाली एसआयटी नेमल्याचे म्हटले जात होते. मात्र, ती एसआयटी नसून, सातपुते यांची केवळ तपासावरील देखरेखीसाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमावी, अशी मागणी शिवसेनेच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी आज केली. .MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.श्रीमती अंधारे यांनी आज महिला डॉक्टरच्या कुटुंबीयांसमवेत फलटण येथे येऊन मोर्चा काढला. त्यानंतर येथील शहर पोलिस ठाण्यासमोर ठिय्या मारला. या वेळी तपासी पोलिस अधिकारी विशाल खांबे यांच्यावर प्रश्नांची सरबत्ती केली. हे प्रकरण तपास प्रक्रियेत असल्याने, मी याबाबत अधिक काही बोलू शकत नाही, असे श्री. खांबे यांनी सांगितले. त्यावर राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांना कोणत्या अधिकारातून माहिती दिली गेली आणि त्यांनी ती कशी जाहीर केली. एवढेच नव्हे तर त्यावेळी त्यांच्याशेजारी पोलिस अधीक्षक तुषार दोशीही उपस्थित होते. मग, जे तुम्हाला कळते, ते त्यांना का कळाले नाही, असा प्रतिटोलाही श्रीमती अंधारे यांनी लगावला..दरम्यान, या प्रकरणात ज्यांची नावे आली आहेत, ते पोलिस उपअधीक्षक राहुल धस, सहायक पोलिस निरीक्षक जायपात्रे, माजी खासदारांचे दोन स्वीय सहायक शिंदे आणि नागटिळक, पोलिस उपनिरीक्षक मच्छिंद्र पाटील आणि वैद्यकीय अधिकारी अंशुमन धुमाळ यांच्यावर आरोप का दाखल केले नाही, असा प्रश्न त्यांनी विचारला. संबंधित सहा जणांविरुद्धही आरोपपत्र दाखल करून त्यांची चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली..फलटणचे पोलिस ठाणे हे छळछावणी झाले आहे. शासकीय दवाखान्यातील डॉक्टर अंशुमन धुमाळ यांचाही सीडीआर तपासला जावा. ज्यावेळी डॉक्टरांनी आत्महत्या केली, त्यावेळी कपडे वेगळे होते आणि नंतर फोटोत वेगळे कपडे दिसत आहेत. सुसाईड नोट हातावर लिहिली, तर त्यासाठी वापरलेला पेन कुठे गेला? ही आत्महत्या नसून हत्या आहे, असा आरोपही श्रीमती अंधारे यांनी या वेळी केला..पोलिस ठाण्यासमोर ठिय्या...सुषमा अंधारे यांच्या नेतृत्वाखाली छत्रपती संभाजी महाराज पुतळा ते पोलिस ठाणे असा मोर्चा काढण्यात आला. त्यानंतर आंदोलकांनी पोलिस ठाण्यासमोरच रस्त्यावर ठिय्या मांडला. या मोर्चात ॲड. वर्षा देशपांडे, शिवसेनेचे शरद कोळी, दीपक केदार, मृत डॉक्टर युवतीचे वडील, भाऊ, जयश्री आगावणे आदी उपस्थित होते. दरम्यान, आंदोलकांशी पोलिस उपअधीक्षक विशाल खांबे यांनी चर्चा केली. या वेळी त्यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...अंधारे म्हणाल्या...माझ्याकडून कुठंच रणजितसिंह निंबाळकरांचे नाव आलेले नव्हते.आगवणे बहिणींच्या पत्रात निंबाळकरांचे अनेकदा नाव. त्यावर महिला आयोग आणि सरकारने काय कारवाई केली?महिला आयोगाकडून डॉक्टरला न्याय देण्याऐवजी तिच्या चारित्र्यावरच प्रश्नचिन्ह.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.