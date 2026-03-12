Karad RTO Scam:संशयितांच्या हाती पुन्हा ‘आरटीओ’चा कारभार;कऱ्हाडमध्ये अधिकाऱ्यांच्या कामातही हस्तक्षेप, बनावट पावत्या अन्..

-सचिन शिंदे कऱ्हाड: येथील आरटीओ कार्यालयातून टॅक्स पावत्या चोरून त्यांच्या पावत्या करून किमान २० लाखांचा घोटाळा येथील आरटीओ कार्यालयात सुमारे आठ वर्षांपूर्वी उघडकीस आला होता. त्यात सात एजंटांना अटक झाली होती. संशयितांवर येथील जिल्हा सत्र न्यायालयात दोषारोपपत्रही दाखल आहे. त्यातील संशयित सध्या जामिनावर आहेत. आरटीओ कार्यालयात पुन्हा त्यांची चलती दिसत आहे. टॅक्स पावत्यांसहित आरटीओ कार्यालयाचा अधिक भार त्या संशयितांच्या हातात देऊन अधिकारी निर्धास्त आहेत. वास्तविक आरटीओ कार्यालयात संशयितांकडेच कारभार दिला गेल्याने मोठे आश्चर्य व्यक्त होत आहे. याबाबत तक्रारी केल्या, तरी त्याला केराची टोपली दाखवली जात आहे..Pune Crime: उबेर चालकाचा खून करणाऱ्यास पोलीसांनी ठोकल्या बेड्या; जुन्नर तालुक्यात खळबळ, तपासाची चक्र फिरली अन्...संशयितांकडे महत्त्वाची कागदेकऱ्हाडच्या उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात वाहनांचा कर भरल्याच्या बनावट पावत्या बनवून शासनाची लाखो रुपयांची फसवणूक केल्याचा धक्कादायक प्रकार आठ वर्षांपूर्वी उघडकीस आला होता. त्या प्रकरणी आरटीओ कार्यालयातील वरिष्ट लिपिकांनी तक्रार दिली होती. त्यानुसार एजंटगिरी करणाऱ्या सात संशयितांवर पोलिसात गुन्हा दाखल झाला होता. पोलिसांनी त्यांना अटकही केली होती. पोलिसांच्या तपासात आठ पुस्तके चोरून लाखो रुपयांचा घोटाळा केल्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. त्या घोटाळ्याने परिवहन विभागात मोठी खळबळ उडाली होती..एजंटांचे जाळे तोडाआरटीओ कार्यालयातील कारभार बऱ्यापैकी ऑनलाइन झाला असला, तरी अद्यापही आरटीओ कार्यालयात काही एजंट सक्रिय आहेत. त्यांचे जाळे या संशयितांसोबत आहे. त्या संशयितांवर कोणाचा आशीर्वाद आहे. ते समोर येणे गरजेचे आहे. घोटळ्याची मोडस ऑपरेंडी मोडली जाऊ शकते. ही कार्यवाही करण्याऐवजी आरटीओ कार्यालयाने त्यांच्याच हातात कारभार दिल्याने सारे काही चैतन्यमय वातावरणात सुरू आहे, असेच म्हणावे लागेल.....तरी पुन्हा त्यांच्याकडे कर पावत्यांचे कामआरटीओ कार्यालयातील दैनंदिन कामकाजाचे आणि जमा झालेल्या कराचे लेखापरीक्षण सुरू असताना काही पावत्यांबाबत संशय आला. त्या पावत्यांची सॉफ्टवेअरमधील नोंदींशी पडताळणी केल्यानंतर पावत्यांची कोणतीही नोंद अधिकृत प्रणालीत आढळली नाही. त्यातील धक्कादायक बाब म्हणजे पावत्यांवर आरटीओचे बनावट शिक्के आणि अधिकाऱ्यांच्या हुबेहुब बनावट स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या. .Teacher Promotion:टीईटी पात्र शिक्षकांचीच पदोन्नती! गुरुजींच्या संघटनांमध्ये मतभेद, अपात्र नेत्यांचा प्रशासनावर दबाव...तपासात ५० पेक्षा जास्त संशयास्पद पावत्या आढळल्या होत्या. त्याद्वारे २० लाखांचा महसूल बनावट पावत्या करणाऱ्यांनी लुटला होता. या पावत्यांमध्ये प्रामुख्याने मालवाहू ट्रक आणि व्यावसायिक वाहनांच्या समावेश होता. त्या संशयितांच्या हातात पुन्हा कर पावत्यांचा कारभार देण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.