Satara Crime: पाचगणी कोकेन तस्करीप्रकरणी संशयितांना पोलिस कोठडी; दहा पर्यठक न्यायालयात हजर..

भिलार: पाचगणी येथे कोकेन तस्करीप्रकरणी अटक केलेल्या १० संशयितांना आज पोलिसांनी वाई न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने त्यांना चार दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. या कारवाईनंतर पाचगणी पोलिसांनी आता पर्यटन क्षेत्रातील हॉटेल आणि लॉज मालकांना कडक सूचना दिल्या आहेत..राज्य सरकारचा माेठा निर्णय! 'गुन्हा लपविल्यास मुख्याध्यापकासह व्यवस्थापनाविरुद्धही गुन्हा';\nजबाबदारी केली निश्चित...याबाबत माहिती अशी, की पाचगणीत काल सातारा स्थानिक गुन्हे शाखा व पाचगणी पोलिसांनी सापळा रचून मुंबईहून दोन आलिशान मोटारीतून पाच लाख रुपये किमतीचे कोकेन जप्त केले. पोलिसांनी टाकलेल्या छाप्यात मोटार (एमएच ०२ डीएन ०२५९) आणि मोटार (एमएच ०१ डिके ८८०२) मधून आलेल्या १० जणांना रंगेहाथ पकडण्यात आले. या झडतीदरम्यान त्यांच्या ताब्यातून पाच लाख रुपये किमतीचे कोकेनसदृश अमली पदार्थ, दोन चारचाकी वाहने व मोबाईल असा मोठा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला..याप्रकरणी पोलिसांनी महंमद नावेद सलीम परमार (वय ३२, भेंडी बाजार), सोहेल हशद खान (वय ३५, मुंबई), महंमद ओएस रिजवान अन्सारी (वय ३२, नागपाडा), वासिल हमीद खान (वय ३१, नागपाडा), महंमद साहिल अन्सारी (वय ३०, मुंबई सेंट्रल), जिशान इरफान शेख (वय ३१, भायखळा), सैफ अली कुरेशी (वय ३१, मज्जीद गल्ली), महंमद उबेद सिद्दिकी (वय २७, भेंडी बाजार), अली अजगर सादिक राजकोटवाला (वय ३०, नागपाडा) आणि राहिद मुख्तार शेख (वय ३१, ग्रॅन्ट रोड) या संशयितांना अटक केली आहे..कोकेनसदृश अमली पदार्थांबाबत संशयितांकडे चौकशी केली असता अमली पदार्थ पाचगणी शहरामध्ये विक्री करण्याकरिता आणला असल्याने पाचगणी पोलिस ठाण्यात अमली पदार्थांच्या तस्करीचा गुन्हा दाखल केला आहे. दरम्यान, सर्व संशयितांना वाई न्यायालयाने चार दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. .होता स्कार्फ म्हणून वाचला गळा! 'बिबट्याचा वृद्ध महिलेवर जीवघेणा हल्ला; गवतातून झडप, जिवाच्या आकांताने आरडाओरडा अन्.. .या टोळीतील मुख्य संशयित महंमद नावेद परमार हा सराईत गुन्हेगार असल्याचे समोर आले आहे. त्याच्यावर मुंबईत महिलांच्या गळ्यातील दागिने ओरबडल्याचे (चेन चोरी) तब्बल सात गुन्हे दाखल आहेत. या प्रकरणाचा अधिक तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक दिलीप पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक परितोष दातीर करत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.