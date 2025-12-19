सातारा

Satara Crime: पाचगणी कोकेन तस्करीप्रकरणी संशयितांना पोलिस कोठडी; दहा पर्यठक न्यायालयात हजर..

Narcotics case involving tourists Panchgani: पाचगणी कोकेन तस्करी प्रकरण: १० संशयितांना पोलिस कोठडी, हॉटेल मालकांना कडक सूचना
Panchgani Drug Bust: Court Sends Suspects to Police Remand

Panchgani Drug Bust: Court Sends Suspects to Police Remand

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

भिलार: पाचगणी येथे कोकेन तस्करीप्रकरणी अटक केलेल्या १० संशयितांना आज पोलिसांनी वाई न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने त्यांना चार दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. या कारवाईनंतर पाचगणी पोलिसांनी आता पर्यटन क्षेत्रातील हॉटेल आणि लॉज मालकांना कडक सूचना दिल्या आहेत.

Loading content, please wait...
Satara
crime
Tourists
Arrested
Police Custody
district
drug case
Drug
Panchgani
Accused
Narcotics Control Bureau

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com