Suspended PSI Gopal Badne dismissed from service after inquiry in Phaltan doctor endlife case.

Sakal

सातारा

Satara Woman Doctor Case:' फलटण डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणी निलंबित उपनिरीक्षक गोपाल बदने बडतर्फ'; असुरक्षिततेची भावना निर्माण करणारी वर्तणूकचा ठपका

Departmental Action in Phaltan Tragedy: डॉक्टरच्या भावाच्या फिर्यादीवरून उपनिरीक्षक गोपाल बदने व ती ज्या ठिकाणी राहात होती, त्या घरमालकाचा मुलगा प्रशांत बनकर यांच्यावर अत्याचार आणि आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा फलटण शहर पोलिस ठाण्यात दाखल झाला आहे.
सातारा : अत्यंत निंदणीय व घृणास्पद कृत्य करून समाजामध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण करणारी वर्तणूक केल्याचा ठपका ठेवत कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक सुनील फुलारी यांनी फलटण ग्रामिण पोलिस ठाण्याचा निलंबित उपनिरीक्षक गोपाल बदने याला शासकीय सेवेतून बडतर्फ केले आहे.

