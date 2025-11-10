सातारा: सातारा पालिकेच्या निवडणुकीसाठीच्या रणधुमाळीस सुरुवात झाली असून, यंदाही जनतेतून थेट नगराध्यक्ष निवडून द्यायचा असल्याने अनेकांनी त्यासाठीचे शड्डू ठोकले आहेत. सर्वसाधारणसाठी नगराध्यक्षपद खुले असल्याने अनेक इच्छुकांपैकी नेमक्या योग्य उमेदवाराची निवड करण्याच्या दिव्याला साताऱ्यातील दोन्ही आघाडीच्या प्रमुखांना सामोरे जावे लागणार आहे. या पदाच्या उमेदवारीसाठी नेत्यांनी नकार दर्शविल्यास ऐनवेळी तारांबळ टाळण्यासाठी अनेक इच्छुकांनी प्रभागात देखील साखरपेरणी सुरू केल्याचे दिसून येत आहे..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...सर्वसाधारणासाठी खुले असणाऱ्या नगराध्यक्षपदासाठी साताऱ्यातील अनेक दिग्गजांनी लढण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. या पदासाठी कोण उमेदवार आणि एकवट द्यायचा की स्वतंत्रपणे द्यायचा, याचा निर्णय खासदार उदयनराजे भोसले आणि सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या हातात आहे. त्यांच्यापर्यंत या पदासाठी इच्छुक असल्याच्या भावना पोहोचवल्या आहेत. या भावना पोहोचवत असतानाच त्यांनी संपूर्ण शहरासह विस्तारित भागातील प्रभावशाली व्यक्तींशी सल्लामसलत देखील सुरू केली आहे. .सद्य:स्थितीत मनोज शेंडे, संग्राम बर्गे, वसंत लेवे, जयेंद्र चव्हाण, अशोक मोने, अविनाश कदम, वृषालीराजे भोसले, किशोर शिंदे, अमोल मोहिते, जयवंत भोसले, काका धुमाळ, अमित कुलकर्णी, धनंजय जांभळे, विजय देसाई, सुवर्णादेवी पाटील, शंकर माळवदे हे इच्छुक असल्याचे दिसून येत आहे..यापैकी अनेकांनी नगराध्यक्षपदासाठीच्या निवडणुकीची तयारी देखील केली आहे. नेत्यांच्या हातात सर्व निर्णय असल्याने ऐनवेळी नकार दिल्यास तारांबळ टाळण्यासाठी इच्छुकांपैकी अनेकांनी प्रभागात देखील साखरपेरणी सुरू केली आहे. वर तर वर नाय तर खाली खेळायचे, असे म्हणत इच्छुकांसह त्यांच्या समर्थकांनी मतदारांच्या भेटीगाठींवर जोर देण्यास सुरुवात केली आहे. काही इच्छुक लढलो तर नगराध्यक्षपदासाठीच नाहीतर नाही यावर ठाम आहेत. निवडणुकीच्या घोषणा झाल्यापासून दोन्ही बाजूच्या इच्छुकांनी सुरुची तसेच जलमंदिर येथे समर्थकांसह गर्दी करण्यास सुरुवात केली आहे. या गर्दीत विविध क्षेत्रात प्रभाव असणाऱ्यांचा समावेश असून, ते आपल्याच उमेदवाराची बाजू कशी इतरांपेक्षा वरचढ आहे, हे नेत्यांना पटवून देत आहेत..Pune News: 'काचळवाडीला जेरबंद बिबट्याचा सुटकेसाठी दोन बिबट्यांकडून प्रयत्न'; ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण.सर्वस्पर्शी उमेदवारीचीच प्रबळ दावेदारीसर्वच इच्छुकांनी प्रभागासह थेट नगराध्यक्षपदाच्या लढतीची तयारी सुरू केली आहे. यापैकी ठराविक प्रभावशाली इच्छुक थेट नगराध्यक्षपदासाठीच लढण्यासाठी आग्रही असून, त्याबाबतच्या भावना त्यांनी नेत्यांपर्यंत पोहोचवल्या आहेत. इच्छुकांपैकी एकाची निवड करताना नेत्यांपुढे सर्व क्षेत्रांशी निगडित, सर्वसमावेशक अशा सर्वस्पर्शी उमेदवारावर जास्तीचे लक्ष द्यावे लागणार असून, तोच या पदासाठीचा प्रबळ दावेदार ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.