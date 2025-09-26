म्हसवड: शिरताव म्हणजे प्रवेश करणे किंवा आत जाणे (ता. माण) येथील ग्रामपंचायत शिपाई रणजित शामराव चव्हाण (वय ३४) यांचा सेवेत कार्यरत असतानाच नळ पाणीपुरवठा विहिरीवरील जलशुद्धीकरण शेडमध्ये संशयास्पदरीत्या मृत्यू झाल्याने गावासह परिसरात शोककळा पसरली आहे..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.याबाबतची अधिक माहिती अशी, की बुधवारी (ता. २४) सायंकाळी साडेसहा वाजता रणजित चव्हाण हे ग्रामपंचायतीच्या योजनेला विहिरीतून पाणीपुरवठा करणारा विद्युत पंप बंद करण्यासाठी गेले होते. मात्र, ते दुसऱ्या दिवशी सकाळपर्यंत घरी परतले नाहीत. आज सकाळी आठ वाजता त्यांचा मुलगा शोधण्यासाठी विहिरीजवळ गेला असता पत्र्याच्या शेडमध्ये त्याचे वडील रणजित हे मृतावस्थेत पडलेले आढळले..त्यानंतर घाबरलेल्या मुलाने गावात येऊन ही माहिती दिल्यानंतर ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने तत्काळ घटनास्थळी धावले. या घटनेची माहिती म्हसवड पोलिस ठाण्यात कळविताच पोलिस हवालदार सुरेश हांगे, देवाव खाडे, नीलेश कटपाळे यांनी घटनास्थळी पंचनामा करून मृतदेह विच्छेदनासाठी रुग्णालयात पाठविला. दरम्यान, पोलिस या घटनेची चौकशी करीत असून, रात्री उशिरापर्यंत म्हसवड पोलिस ठाण्यात नोंद झालेली नव्हती..घटनेची माहिती मिळताच घटनास्थळी माणचे तहसीलदार विकास अहिरे, अतिरिक्त तहसीलदार मीना बाबर, गटविकास अधिकारी प्रदीप शेडगे, म्हसवड महसूलचे मंडल निरीक्षक उत्तम आकडमल, गावकामगार तलाठी माधुरी चव्हाण, ग्रामसेवक सतीश आवटे आदींनी घटनास्थळी तातडीने भेट घेऊन पाहणी केली..क्लोरिन पावडरचा उग्र वासमृत्यूचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसले तरी नळपाणी योजनेच्या विहिरीजवळील शेडमध्ये जलशुद्धीकरणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या क्लोरिन पावडरचा प्रचंड असा उग्र वास पसरला होता. विशेष बाब म्हणजे त्या वासामुळे रणजित यांचा मुलगाही आजारी पडला असून, त्याला म्हसवड येथील खासगी दवाखान्यात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे..Success Story:'विशाल केंजळेंची एमपीएससीमधून यशाला गवसणी'; जिद्दीच्या जाेरावर ११ वेळा सरळसेवा परीक्षेत सुयश, आई-वडिलांचे स्वप्न केलं पूर्ण .तत्काळ आर्थिक मदत गरजेचीरणजित चव्हाण हे कुटुंबाचा एकमेव आधार होते. ते एकटेच कमावते होते. त्यांच्या अकाली जाण्याने त्यांच्या कुटुंबातील आई, पत्नी व दोन लहान मुलांवर मोठे संकट कोसळले आहे. रणजित यांच्या अकस्मात मृत्यूच्या घटनेमुळे त्याच्या कुटुंबीयांचा हंबरडा हृदय पिळवटून टाकणारा होता. दरम्यान, शासनाने तत्काळ आर्थिक मदत जाहीर करून कुटुंबाला आधार द्यावा, अशी मागणी ग्रामस्थांमधून होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.