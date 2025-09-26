सातारा

धक्कादायक! 'शिरताव ग्रामपंचायत शिपायाचा संशयास्‍पद मृत्‍यू'; परिसरात शोककळा, जलशुद्धीकरण शेडमध्ये गेला अन् काय घडलं..

Suspicious Death of Shiratav Gram Panchayat Peon: बुधवारी (ता. २४) सायंकाळी साडेसहा वाजता रणजित चव्हाण हे ग्रामपंचायतीच्या योजनेला विहिरीतून पाणीपुरवठा करणारा विद्युत पंप बंद करण्यासाठी गेले होते. मात्र, ते दुसऱ्या दिवशी सकाळपर्यंत घरी परतले नाहीत.
सकाळ वृत्तसेवा
म्हसवड: शिरताव म्हणजे प्रवेश करणे किंवा आत जाणे (ता. माण) येथील ग्रामपंचायत शिपाई रणजित शामराव चव्हाण (वय ३४) यांचा सेवेत कार्यरत असतानाच नळ पाणीपुरवठा विहिरीवरील जलशुद्धीकरण शेडमध्ये संशयास्पदरीत्या मृत्यू झाल्याने गावासह परिसरात शोककळा पसरली आहे.

