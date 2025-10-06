-सचिन शिंदे कऱ्हाड : बाप तो बाप रहेगा, टपका रे टपका, एक और टपका... यासारख्या गाण्यांवर नाचणाऱ्यांनी नवरात्रोत्सवातील दुर्गादेवीच्या विसर्जन मिरवणुकांत तीन दिवसांपासून कऱ्हाडकरांना वेठीस धरले. सहा ते दहा थरांच्या सहन न होणाऱ्या आवाजाच्या ध्वनिक्षेपकांचा दणदणाटाने शहर तीन दिवसांपासून हादरत राहिले. तरीही पोलिसांकडून कारवाई होताना दिसली नाही. मंडळांनी आवाजाच्या मर्यादा १०० डेसिबलहून अधिकवर नेली. हा धोकादायक टप्पा आोलंडूनही पोलिस गप्प का? अशी चर्चा आता शहरात होत आहे. .UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .दरम्यान, पहिल्या दिवशी तीन, दुसऱ्या दिवशी तीन अशा केवळ सहा मंडळांवर कारवाईचा सोपस्कार करणाऱ्या पोलिसांवर कोणी दबाव टाकला आणि तो का सहन करण्यात आला? अशीही चर्चा आता शहरात होऊ लागली आहे. वास्तविक दुर्गादेवीच्या १२० हून अधिक मंडळांनी तीन दिवसांत मूर्तींचे विसर्जन केले. त्यात निम्म्यावर मंडळांनी मोठ्या आवाजाचे ध्वनिक्षेपक लावले होते. बेधुंद नाच, बेदरकार आवाज आणि सहन न होणाऱ्या लेझर लाइट शहरवासीयांनी मुकाटपणे सहन केल्या. तरीही मोजक्याच मंडळांवर कारवाई का झाली? याचा खुलासा होणे गरजेचे आहे..परवानगी नसतानाही...शहरातील काही वादग्रस्त मंडळांना मिरवणुका काढू नये, अशा नोटिसा पोलिसांनी दिल्या होत्या, तरीही त्या मंडळांनी पोलिसांना आव्हान देत मिरवणूक काढल्या. त्यांनी सहा थरांपासून दहा थरांच्या मोठ्या आवाजाचे ध्वनिक्षेपक लावले. त्यांच्या मिरवणुकात किमान ४०० ते ५०० कार्यकर्ते थिरकत होते. अपप्रवृत्तीच्या लोकांचे फ्लेक्सही त्यात झळकत होते, तरीही पोलिस गप्प राहिले. त्यामुळे त्या मंडळांमध्ये आवाजावरून स्पर्धा निर्माण झाली. त्या मंडळाने जेवढा मोठा ध्वनिक्षेपक आणला, त्यापेक्षा मोठा आम्ही आणू, अशा मंडळांनी केवळ स्पर्धेसाठी ध्वनिक्षेपकांचे केवळ थरावर थर लावले. १०० डेसिबलपेक्षाही जास्त आवाज करत ते वाजवले गेले, तरीही पोलिसांची ना हाताची घडी निघाली, ना तोंडावरचे बोट. पोलिसांनी केवळ बघ्याची भूमिका घेतल्याचे शहराने पाहिले. पोलिसांवर ती स्थिती का ओढावली? याचे सामान्यांना कोडे पडले आहे..मोर्चाद्वारे दबावपोलिसांवर अनेकांनी दबाव आणल्याची चर्चा आहे. मात्र, त्यामुळे पोलिसांना नरमाईची भूमिका घ्यावी लागल्याचे खासगीत पोलिसही सांगत आहेत. ते कारण समर्थनीय नाही. एकीकडे शहराला वेठीस धरणाऱ्यांवर कारवाई आवश्यक आहे. असा सामान्यांचा सूर असताना कारवाई किंवा मंडळांना थांबवणे कोठेच दिसले नाही..दबाव कोणाचा?शहरात अनेक घटना अशा घडतात, की त्यांचा पोलिस खात्यावर दबाव राहतो. त्यातच जमलेल्या ४०० हून युवकांनी मध्यरात्री पोलिस ठाण्यावर अचानक मोर्चा नेत ठिय्या केला. त्याचा कळत नकळत पोलिसावर दबाव राहिल्याचे दुर्गादेवीच्या पुढच्या दोन दिवसांतील विसर्जनावेळी समोर आले. दोन दिवसांत मंडळांनी मोठ्या आवाजाच्या ध्वनिक्षेपकाचा कहर केला. त्यामुळे पोलिसांवर दसऱ्याच्या मध्यरात्रीच्या मोर्चाचा दबाव आला, असेच ते वातावरण होते. काही राजकीय घडामोडींचा पोलिसांवर दबाव आला का? अशीही चर्चा आहे..Leopard Attack:'पिंपळवंडी येथे बिबट्याचा दिवसा थरार'; घराच्या दरवाजाला दिल्या धडका; घरासमोर बांधलेल्या मेंढीला केले ठार.केवळ जुजबी कारवाईशहर व परिसरातील १२० हून अधिक दुर्गोत्सव मंडळांच्या दुर्गादेवीच्या मूर्तीचे विसर्जन सुरू असताना सगळ्याच मंडळांनी आवाजाच्या मर्यादा ओलांडल्या. पोलिसांनी दिलेल्या सूचनांना केराची टोपली दाखवत मंडळांनी केलेल्या मनमानीमुळे शहराला वेठीस धरले गेले. मात्र, त्या सगळ्यांवर कारवाई न करता काही मोजक्याच मंडळांवर झालेली जुजबी कारवाई अनेक गोष्टी स्पष्ट करते. गणेशोत्सव व ईद-ए-मिलादनंतर ५६ मंडळांवरील कारवाईचे प्रस्ताव पोलिस देणार आहेत. त्याची पूर्तता अद्यापही झाली नसतानाच थेट पोलिसांना आव्हान देणाऱ्या मंडळांवर झालेल्या जुजबी कारवाईचे गूढ काय? असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.